Unternehmen Red Bull: "In diesen Momenten überdeckt Trauer alle anderen Gefühle. Aber schon bald wird die Trauer Platz machen für Dankbarkeit, dafür, was er verändert, bewegt, bewirkt und so vielen Menschen ermöglicht hat. Wir werden ihm respektvoll und liebevoll verbunden bleiben. Unser aller Aufgabe und Verantwortung ist es, sein Lebenswerk in seinem Sinn fortzuführen."

Reaktionen aus Österreichs Politik

Bundespräsident Alexander Van der Bellen: "Dietrich Mateschitz hat von Österreich aus ein weltweit bekanntes und erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, mit ihm ist aber auch ein großer Förderer des heimischen Spitzen- und Extremsports von uns gegangen. Mateschitz hat Österreichs Unternehmens- und Sportlandschaft geprägt, wie wenig andere in unserem Land. Sein Lebensweg war für viele Österreicher:innen einfach beeindruckend. In diesen Stunden sind meine Gedanken bei seiner Familie und seinen Freund:innen.

Dietrich Mateschitz hat von Österreich aus ein weltweit bekanntes und erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, mit ihm ist aber auch ein großer Förderer des heimischen Spitzen- und Extremsports von uns gegangen. (1/2) — A. Van der Bellen (@vanderbellen) October 23, 2022

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP): "Mit dem Tod von Didi Mateschitz verliert Österreich nicht nur einen der erfolgreichsten Unternehmer und einen großen Innovator, sondern auch einen Menschen, der sich Zeit seines Lebens in höchstem Maße für soziale und gesellschaftliche Zwecke engagiert hat. Er wird uns als einer der wichtigsten und prägendsten österreichischen Unternehmer für immer in Erinnerung bleiben. Meine Gedanken in diesen schweren Stunden sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe in Frieden!"

Mit dem Tod von Didi Mateschitz verliert Österreich nicht nur einen der erfolgreichsten Unternehmer und einen großen Innovatoren, sondern auch einen Menschen, der sich Zeit seines Lebens in höchstem Maße für soziale und gesellschaftliche Zwecke engagiert hat. — Karl Nehammer (@karlnehammer) October 23, 2022

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP): "Mit Dietrich Mateschitz verliert Salzburg einen seiner kreativsten und erfolgreichsten Geschäftsmänner, Sportförderer und "Beflügler" der heimischen Wirtschaft. Meine Gedanken sind bei der Familie sowie den nächsten Angehörigen des Verstorbenen."

Mit Dietrich Mateschitz verliert Salzburg einen seiner kreativsten und erfolgreichsten Geschäftsmänner, Sportförderer... Gepostet von Wilfried Haslauer am Sonntag, 23. Oktober 2022

Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP): "Dietrich Mateschitz ist nicht mehr unter uns. Es macht mich traurig, aber es erfüllt mich auch mit großer Dankbarkeit, wenn ich daran denke, was dieser außergewöhnliche Österreicher und in der Stadt Salzburg lebende Mensch für uns und unsere Gesellschaft geleistet hat.

So viele Projekte würde es ohne das Engagement und die Initiative von Herrn Mateschitz nicht geben. Danke!

Meine Gedanken sind bei der trauernden Familie und den engsten Freunden."

Dietrich Mateschitz ist nicht mehr unter uns. Es macht mich traurig, aber es erfüllt mich auch mit großer Dankbarkeit,... Gepostet von Harry Preuner am Samstag, 22. Oktober 2022

Salzburgs Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ): "Die Nachricht vom Ableben von Dietrich Mateschitz hat mich zutiefst erschüttert. Mit Dietrich Mateschitz verliert die Stadt Salzburg einen der wichtigsten Förderer des österreichischen Sports und innovativsten Unternehmer. Für die Sportstadt Salzburg war Mateschitz Wegbereiter für zahlreiche nationale und internationale Erfolge im Eishockey und Fußball. Darüber hinaus hatte Mateschitz auch ein sehr großes Herz für viele soziale Projekte. Mein Mitgefühl gilt in diesen schweren Momenten seiner Familie und den Angehörigen. #RIP"

Die Nachricht vom Ableben von Dietrich Mateschitz hat mich zutiefst erschüttert. Mit Dietrich Mateschitz verliert die... Gepostet von Bernhard Auinger am Sonntag, 23. Oktober 2022

Salzburger Landesrätin Andrea Klambauer (NEOS): "Didi Mateschitz hat mit Red Bull in Salzburg und weltweit neue Maßstäbe gesetzt. Er hat immer wieder Neues gewagt und es groß gemacht. Er war eine große und sehr beeindruckende Persönlichkeit! An der PMU hat er 70 Millionen Euro für die medizinische Forschung gespendet. Danke!"

Steirischer Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP): "Ich bin tief bestürzt über den Tod von Dietrich Mateschitz. Was er für unsere Heimat, die Steiermark, geleistet hat, wird für immer unvergessen bleiben. Seine Leistungen werden über Jahrzehnte und Generationen Bestand haben und unser Land nachhaltig prägen. (. . .) Die Steiermark verliert einen ihrer größten Söhne, der international höchst erfolgreich und trotzdem bis zuletzt seiner Heimat immer treu verbunden war."

FPÖ-Chef Herbert Kickl: "Mit Dietrich Mateschitz hat Österreich einen großen Sohn verloren. Als erfolgreicher Unternehmer und Visionär hat er den Wirtschaftsstandort geprägt und mit der Gründung der Red Bull-Gruppe eine beispiellose internationale Erfolgsgeschichte begründet. Auch im Sportbereich - vom Motorsport bis hin zu Extremsportarten - bleiben seine großartigen Leistungen genauso unvergessen, wie sein großes soziales Engagement und sein gewichtiger Beitrag für die Medienvielfalt in Österreich. Ich verneige mich daher in tiefstem Respekt vor seiner Persönlichkeit und seinem vielschichtigen Lebenswerk. Mein Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie und Freunden."

Ex-FPÖ-Chef Norbert Hofer: "Ein beeindruckendes Lebenswerk. Ein Mensch, vor dem man sich nur verneigen kann. Meine Anteilnahme gilt der Familie und seinem Freundeskreis. Ruhe in Frieden."

#Mateschitz Ein beeindruckendes Lebenswerk. Ein Mensch, vor dem man sich nur verneigen kann. Meine Anteilnahme gilt der Familie und seinem Freundeskreis. Ruhe in Frieden. — Norbert Hofer (@norbertghofer) October 23, 2022

Salzburger Gemeinderat Tarik Mete (SPÖ): "Der reichste Mann Österreichs ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Auch wenn politisch durchaus streitbar, hat Mateschitz Salzburg, die Wirtschaft, den Sport und viele andere Bereiche wie kaum ein anderer geprägt. Red Bull und Salzburg sind eng verbunden und das wird über den Tod von Mateschitz so bleiben."

Sportwelt trauert um Didi Mateschitz

Roswitha Stadlober (ÖSV-Präsidentin/via ORF): "Die Nachricht hat uns alle sehr betroffen gemacht. Unsere Gedanken sind natürlich in erster Linie bei der Familie. Wir haben einen ganz großen Gönner, Visionär des Sports verloren. Wir können uns nur bedanken, verneigen vor Didi Mateschitz, er hat Großartiges geleistet. Der Österreichische Skiverband mit seiner ganzen Sportfamilie sagt danke für sein Wirken."

Benjamin Raich (Ex-Skirennläufer/via ORF): "Er war sehr zurückhaltend, aber auch am Punkt in seinen Aussagen. Ein großer Unterstützer vom Sport. Er hat den Sport zu wissen genützt, er ist selbst groß geworden, hat aber auch den Sport groß gemacht und sehr viel gegeben."

Benjamin Karl (Snowboard-Olympiasieger): "Danke für alles!!!!"

Lindsey Vonn (USA/Ex-Skirennläuferin): "Das ist so traurig zu hören. Ich habe Didi gekannt und bin seit fast 20 Jahren Teil der Red-Bull-Familie. Meine tiefstes Beileid an Mark, Marion und seine ganze Familie."

This is so sad to hear. I have known Didi and have been a part of the Redbull family for almost 20 years. Sending my deepest condolences to his son Mark, Marion and his whole family. ???????????? https://t.co/HW8VB0ig1q — lindsey vonn (@lindseyvonn) October 22, 2022

Österreichischer Fußball-Bund: "Der ÖFB trauert um Dietrich Mateschitz. Durch sein enormes Engagement hat er den österreichischen Fußball national über Jahre geprägt, international ins Rampenlicht gerückt und damit einen entscheidenden Beitrag zu dessen Weiterentwicklung geleistet. Dafür gebührt ihm über alle Vereinsfarben hinweg größter Respekt und Dank. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinem engsten Umfeld."

Dafür gebührt ihm über alle Vereinsfarben hinweg größter Respekt und Dank. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinem engsten Umfeld. (2/2) — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) October 23, 2022

Red Bull Salzburg: "Der FC Red Bull Salzburg hat mit großer Betroffenheit vom Ableben Dietrich Mateschitz‘ erfahren. Wir denken an einen Visionär und Menschen zurück, dem gegenüber wir große Dankbarkeit verspüren für all das, was er uns als Klub ermöglicht hat. Jetzt sehen wir uns mehr denn je in der Verantwortung, sein Lebenswerk und seine Vision zusammen mit Red Bull in seinem Sinne weiterzuführen. Wir werden einen leidenschaftlichen Unterstützer vermissen, sein Geist und seine Leidenschaft für Sport wird unseren Klub aber immer begleiten. Danke Didi!"

GETTY/RED BULL Red Bull Salzburg wird nach dem Tod von Dietrich Mateschitz keine Trauerminute abhalten. (ARCHIVBILD) Red Bull Salzburg erfüllt Mateschitz-Wunsch Auch im Lager von Fußball-Meister Red Bull Salzburg ist die Trauer um den Tod von Dietrich Mateschitz groß. Die Bullen werden vor ihren Spielen auf eine Trauerminute verzichten – das wünschte sich …

Rapid Wien: "Es ist uns ein Anliegen, unsere aufrichtige Anteilnahme auszudrücken und bitten dies auch an die Hinterbliebenen von Herrn Mateschitz zu übermitteln. Herr Mateschitz war unbestritten einer der erfolgreichsten und innovativsten Unternehmer in der Geschichte unserer zweiten Republik und auch wenn wir andere Ansätze in Bezug auf den Betrieb eines Fußballklubs verfolgen, waren und sind die Erfolge des FC Red Bull Salzburg - vor allem auch auf internationaler Bühne - für den gesamten Fußball in unserem Land sowie den Blick auf unsere Klubs und Spieler aus dem Ausland von sehr hoher Bedeutung."

Formel 1 verabschiedet sich von Red-Bull-Gründer

Christian Horner (Formel-1-Teamchef von Red Bull Racing): "Was er erreicht hat und was er für so viele Menschen auf der ganzen Welt in verschiedenen Sportarten getan hat, ist unübertroffen."

Helmut Marko (Motorsportberater Red Bull, via Ö3): "Wir wussten, dass er in einem sehr schweren gesundheitlichen Zustand war. Aber trotzdem, nachdem es jetzt eingetreten ist, ist es für uns alle unfassbar, dass so eine große Persönlichkeit jetzt doch so früh abtreten musste."

APA/BARBARA GINDL Red Bull-Chef Dietrich Mateschitz am Montag, 15. November 2010 anl. eines Empfanges im Hangar-7 in Salzburg. Dietrich Mateschitz und sein Einfluss in Salzburg Dietrich Mateschitz hat das Land Salzburg so geprägt, wie nur wenige andere Menschen in der Gegenwart. Allein mit der Red-Bull-Zentrale in Fuschl, der Expansion nach Elsbethen und dem heute äußerst …

Stefano Domenicali (Formel-1-Präsident): "Ich bin zutiefst traurig über die Nachricht, dass Dietrich Mateschitz, ein äußerst respektiertes und geliebtes Mitglied der Formel-1-Familie, verstorben ist. Er war ein unglaublich visionärer Unternehmer und ein Mann, der dazu beigetragen hat, unseren Sport zu verändern, und der die Marke Red Bull geschaffen hat, die auf der ganzen Welt bekannt ist."

A statement from Stefano Domenicali on the passing of Red Bull co-founder Dietrich Mateschitz Gepostet von F1 am Samstag, 22. Oktober 2022

Scuderia Ferrari (Formel-1-Team): "Wir sind zutiefst traurig über das Ableben von Dietrich Mateschitz. Ein Mann, der unseren Sport und die Herausforderung geliebt hat."

Toto Wolff (Mercedes-Teamchef, via Sky): "Er war der beeindruckendste Unternehmer, den wir in Österreich je hatten, wenn nicht weltweit. Er hat eine Marke kreiert und einen Bereich, den es vorher nicht gab. Was er für den Sport gemacht hat und wie viel er dem Sport gegeben hat, hat es davor nicht gegeben."

Sebastian Vettel (2010 bis 2013 mit Red Bull viermal Weltmeister, via ORF): "Ich habe sehr, sehr schöne und gute Erinnerungen. Generell die Beziehung - ich war ja damals noch sehr, sehr jung - war von ihm immer auf Augenhöhe und von ihm immer mit viel Respekt behandelt zu werden, habe ich schätzen gelernt. Ich habe nur gute Erinnerungen. Es war immer ganz besonders, dass er etwas geschafft hat, wovon andere nicht gedacht hätten, dass es möglich ist - egal in welcher Hinsicht. Jetzt ist es ein großer Schock für alle, die ihn auf diesem Weg begleitet haben."

Max Verstappen (NED/aktueller Red-Bull-Pilot, zweifacher Weltmeister mit Red Bull): "Das Qualifying-Ergebnis ist nicht wichtig. Wichtig ist, uns an Dietrich zu erinnern und was er für uns als Team getan hat, auch für die gesamte Formel 1 und die größere Red-Bull-Familie. Er war immer super-nett und fürsorglich zu mir. Ich werde mich immer an das letzte Treffen mit ihm vor einem Monat erinnern, es war sehr speziell und das ist es jetzt noch mehr. Er hat an mich und viele andere Fahrer als junge Athleten geglaubt und hat so vielen so unglaubliche Möglichkeiten gegeben. Ohne ihn würde ich nicht da sitzen, es ist ein unglaublich harter Tag."

Sergio Perez (MEX/aktueller Red-Bull-Pilot): "Das ist ein trauriger Tag für die Red-Bull-Familie. Dietrichs Einfluss auf den Sport und die Art, wie er Athleten weltweit unterstützt hat, hat wirklich einen Unterschied in der Welt gemacht. Er hat mir eine Möglichkeit gegeben, die mir niemand anderer gegeben hatte und ich werde dafür immer dankbar sein. Das ganze Team wird für ihn und seine Familie fahren und ich hoffe wirklich auf das Resultat, dass er von uns gerne gesehen hätte."

Daniel Ricciardo (AUS/ehemaliger Red-Bull-Pilot, via ORF): "Er war so bodenständig. Er war nicht der Mann, der im Rampenlicht stehen wollte. Ein guter Mensch, eine tolle Seele. Er ist bewundernswert, so wie er war. Es ist ein wirklich trauriger Tag für uns. Das ganze Paddock ist in gewisser Weise geschockt und trauert. Ich bin dankbar, dass ich ihn erleben durfte. Er wird vermisst werden."

Charles Leclerc (MON/Ferrari-Pilot, via ORF): "Es ist unglaublich traurig. Egal was er in seiner Karriere gemacht hat, er war ein toller Mensch und es ist ein großer Verlust für den Motorsport."

(Quelle: APA/SALZBURG24)