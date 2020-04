Die Öffnung der Schule beginnt

Am engsten ist der Zeitplan in den Maturaklassen. Dort steht bereits ab 25. Mai die schriftliche Reifeprüfung auf dem Programm.

Beim Akademischen Gymnasium in Salzburg gab es bereits einen Probelauf. Die Kollegen des ORF haben berichtet.

Schriftliche Matura in drei Fächern

Am 4. Mai beginnt für die Maturanten außerdem nicht nur der Ergänzungsunterricht - bis zu diesem Tag müssen viele auch bekanntgeben, in welchen drei Fächern sie zur schriftlichen Matura antreten. Heuer findet die schriftliche Reifeprüfung in höchstens drei Fächern statt (ansonsten gibt es die Wahl zwischen drei schriftlich/drei mündlich oder vier schriftlich/zwei mündlich). Wer also ursprünglich vier gewählt hatte, muss bis Montag eines davon streichen - an den AHS ist das eine Fremdsprache, an den berufsbildenden höheren Schulen kommt es auf den Schultyp an. Die mündliche Mature entfällt.

Klassenabschluss binnen drei Wochen

In den drei Wochen bis zur Matura müssen die Schüler außerdem noch die 8. Klasse abschließen. Das wird vor allem bei jenen schlagend, denen derzeit ein Fünfer droht oder die zwischen zwei Noten stehen. Zu diesem Zweck können auch noch Schularbeiten stattfinden - allerdings nur in jenen Fächern, in denen Schüler auch zur schriftlichen Matura antreten. Verpflichtend daran teilnehmen müssen außerdem nur jene Schüler, die in dem betreffenden Fach heuer noch keine Schularbeit geschrieben haben. Für alle anderen ist das Mitschreiben freiwillig.

Schüler können "Wunschprüfung" ablegen

Bei Unklarheiten über die Noten können außerdem bis 14. Mai Feststellungsprüfungen abgehalten werden. Schüler dürfen auch noch eine ihnen jedes Semester zustehende "Wunschprüfung" ablegen, wenn sie ihre Note verbessern wollen - anmelden dafür müssen sie sich spätestens am Montag.

Wer am Schluss des Ergänzungsunterrichts nach wie vor auf einem Fünfer steht, darf nicht zur Matura antreten. Die ansonsten mögliche Ablegung einer Wiederholungsprüfung zwischen Beurteilungskonferenz und Beginn der Matura entfällt. Apropos Beurteilungskonferenz: Diese findet am 20. Mai statt.

Für Berufsschulen und BMS gelten andere Fristen - diese können auch je nach Bundesland unterschiedlich sein.

(Quelle: APA)