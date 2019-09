Eine Million Blitze im Sommer 2019

Vom 1. Juni bis zum 31. August registrierte das Blitzmesssystem von UBIMET im Hochpräzisionsmessbereich ab 1 kA über ganz Österreich verteilt exakt 1.010.195 Blitze.

Das sind etwas mehr Blitze als im Sommer 2018, allerdings deutlich weniger als im sehr gewitterreichen Jahr 2017. „Aufgrund der langen Hitzewelle und der trockenen Witterung entstanden vor allem im Juni deutlich weniger Gewitter als üblich“, sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale.

Spitzenreiter Steiermark

Mit exakt 285.460 Blitzen führt die Steiermark das Bundesländer-Ranking an, gefolgt von Niederösterreich mit 180.410 und Oberösterreich mit 165.462 Entladungen. An letzter Stelle befindet sich mit Wien das flächenmäßig kleinste Bundesland, hier gab es im Sommer aber immerhin 3.901 Blitze.

Auch im Bezug auf die Blitzdichte hat die Steiermark deutlich die Nase vorne. Mit rund 17 Blitzen pro Quadratkilometer liegt die Steiermark vor Oberösterreich mit rund 14 Blitzen pro Quadratkilometer. Auf Gemeindeebene liegt ebenfalls die Steiermark in Führung: „In St. Andrä-Höch im Bezirk Leibnitz wurden 66 Blitze pro Quadratkilometer registriert“, sagt Spatzierer. Die blitzreichsten Bezirke befinden sich in der Steiermark und in Oberösterreich, angeführt vom Bezirk Liezen mit 36.246 Entladungen. Danach folgen die Bezirke Bruck-Mürzzuschlag mit 34.022 Blitzen, Südoststeiermark mit 31.744 und Gmunden mit 27.633 Entladungen.

Stärkster Blitz in Oberösterreich

Die Kraft von Blitzen wird über die Stromstärke in der Einheit Ampere angegeben. Der stärkste Blitz des Landes wurde in Oberösterreich gemessen. „Spitzenreiter ist eine Entladung mit mehr als 295.000 Ampere am Nachmittag des 6. Juni in Gosau im Bezirk Gmunden“, so Spatzierer. „In kürzester Zeit wurde dabei mehr als 18.000 mal mehr Energie freigesetzt, als in einer haushaltsüblichen Steckdose mit 16 Ampere verfügbar ist.“

Blitze: Sommer 2019 unterdurchschnittlich

Wenn man nur Blitze ab einer Stärke ab 5 kA betrachtet (orientiert an der internationalen Norm IEC 62858), wurden in diesem Sommer 353.161 Blitze gemessen. Das ergibt den drittletzten Platz seit dem Beginn der modernen Blitzerfassung im Jahre 2009: „Nur im Sommer 2015 und 2018 wurden knapp weniger Blitze detektiert“, analysiert der Experte. Im Rekordjahr 2012 wurden hingegen fast viermal so viele Blitze verzeichnet. Damit liegt de Sommer 2019 auch deutlich unter dem Mittel von 650.000 Blitzen (>5 kA von 2009 bis 2018). Obwohl der Sommer vergleichsweise gewitterarm verlief, bildeten österreichweit gesehen gewitterfreie Tage die Ausnahme. An 79 von 92 Tagen wurde in Österreich mindestens eine Blitzentladungen registriert. Allein im Bezirk Murtal gab es an 49 Tagen Gewitter.

Blitze nach Bundesland, Anzahl und Blitzdichte (Hochpräzisionsmessbereich ab 1 kA):

Steiermark 285.460 17,4 Blitze/km²

Niederösterreich 180.401 9,4 Blitze/km²

Oberösterreich 165.462 13,8 Blitze/km²

Tirol 124.677 9,9 Blitze/km²

Kärnten 91.812 9,6 Blitze/km²

Salzburg 89.212 12,5 Blitze/km²

Burgenland 45.749 11,5 Blitze/km²

Vorarlberg 23.521 9,0 Blitze/km²

Wien 3.901 9,4 Blitze/km²

Österreich Gesamt 1.010.195 12,0 Blitze/km²

Die fünf stärksten Blitze:

295.800 Ampere Gosau (OÖ) 281.500 Ampere Vorchdorf (OÖ) 269.200 Ampere St. Gallenkirch (V) 251.900 Ampere Preding (ST) 246.400 Ampere Lech (V)

(Quelle: SALZBURG24)