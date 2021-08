Nach Angaben der Wetterexperten der Österreichischen Unwetterzentrale wurde die höchste Blitzdichte in Oberösterreich erfasst, gefolgt von Wien und Niederösterreich.

Blitzreichster Juli seit 2012

Vom 1. bis 31. Juli registrierte das Blitzortungssystem LINET (Lightning Detection Network) im Hochpräzisionsmessbereich über ganz Österreich verteilt exakt 682.302 Blitze (Wolken- und Erdblitze). Das sind deutlich mehr Blitze als in den vergangenen Jahren: „Im Juli 2021 wurden etwa 200.000 Blitze mehr als im Vorjahr registriert, damit war es der blitzreichste Juli sei dem Jahre 2012“, analysiert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. Ähnlich blitzreich war es zuletzt im Juli 2017.

Der Juli war an der Alpennordseite außergewöhnlich blitzreich! ⚡ Die höchste Blitzdichte gab es in den Bezirken Wels-Land und Linz-Land. Der Überblick: Gepostet von Österreichische Unwetterzentrale am Montag, 2. August 2021

Knapp 150.000 Entladungen an einem Tag

In Summe wurden im Juni und Juli in Österreich bereits knapp über eine Million Blitzentladungen erfasst. Damit gab es bereits so viele Blitze, wie im zehnjährigen Mittel im gesamten Sommer zu erwarten sind. „Der Sommer 2021 wird voraussichtlich der blitzreichste seit zumindest dem Jahre 2017, als in Summe 1,85 Mio. Entladungen detektiert wurde“, so Spatzierer. Verantwortlich dafür waren in erster Linie zahlreiche Südwestlagen in den vergangenen sechs Wochen. Der blitzreichste Tag des Jahres war der 25. Juli mit knapp 150.000 Entladungen.

Oberösterreich an erster Stelle

Wie schon im Juni gab es auch im Juli die meisten Blitze in Oberösterreich. An zweiter Stelle folgt Niederösterreich und an dritter Stelle die Steiermark. „In den meisten Jahren liegt die Steiermark an erster Stelle, durch die zahlreichen Südwestlagen gab es heuer aber deutlich mehr Gewitter an der Alpennordseite als üblich“, analysiert der Experte. Im Bezug auf die Blitzdichte liegt Oberösterreich vor Wien: In der Bundeshauptstadt wurden mehr als 7.000 Entladungen verzeichnet, davon 3.600 allein am 17. Juli. Daraus resultiert eine Blitzdichte von 17.5 Blitzen pro Quadratkilometer. Auf Bezirksebene wurden die meisten Blitze im Bezirk Gmunden erfasst, wobei es die höchste Blitzdichte in den Bezirken Wels-Land, Linz-Land, Steyr und Wien-Döbling gab.

Stärkster Blitz in Amstetten

Die Kraft von Blitzen wird über die Stromstärke in der Einheit Ampere angegeben. Der stärkste Blitz des Landes wurde in Niederösterreich in Amstetten gemessen: „Spitzenreiter ist eine Entladung mit rund 356.000 Ampere am 14. Juli“, so Spatzierer. „In kürzester Zeit wurde dabei 22.000 mal mehr Energie freigesetzt, als in einer haushaltsüblichen Steckdose mit 16 Ampere verfügbar ist.“

Blitze pro Bundesland im Juli 2021

Oberösterreich 220.482

Niederösterreich 219.842

Steiermark 106.086

Tirol 41.053

Salzburg 36.100

Burgenland 22.072

Kärnten 17.926

Vorarlberg 11..473

Wien 7.268

Österreich Gesamt 682.302

Max. Blitzdichte nach Bundesländern

18,4 Blitze/km² Oberösterreich

17,5 Blitze/km² Wien

11,5 Blitze/km² Niederösterreich

6,5 Blitze/km² Steiermark

5,6 Blitze/km² Burgenland

Max. Blitzdichte nach Bezirken

28,4 Wels-Land

28,1 Linz-Land

28,0 Steyr

25,8 Wien Döbling

25,2 Grieskirchen

(Quelle: SALZBURG24)