Februar 2022 ungewöhnlich warm

In der vorläufigen Auswertung nimmt der Februar 2022 Platz 13 der wärmsten Februar-Monate der Messgeschichte ein. "In den letzten acht Jahren lag somit sechs Mal ein Februar um mehr als zwei Grad über dem vieljährigen Mittel, das ist sehr ungewöhnlich", berichtete ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik. "Im Tiefland Österreichs haben wir heuer den dreizehntwärmsten Februar seit Messbeginn im Jahr 1768 erlebt, auf den Bergen ist es Platz 42 in der Gebirgsmessreihe seit 1851". Die Sonne schien im abgelaufenen Monat merkbar häufiger. Im Flächenmittel gab es um 15 Prozent mehr direkten Sonnenschein.

Milder Februar in Österreich

In weiten Teilen Kärntens, Ober- und Niederösterreichs, in Wien und den östlichen Teilen der Steiermark schien die Sonne um 10 bis 30 Prozent mehr. Von der Weststeiermark ausgehend bis ins Nordburgenland sowie im zentralen Bereich Niederösterreichs war es mit Abweichungen von 30 bis 50 Prozent besonders sonnig.

Die Niederschlagsmenge lag in der österreichweiten Auswertung im Normalbereich. Regional gab es aber große Unterschiede, da eine Serie von Sturmtiefs aus Nordwesten Regen- und Schnee brachten. "An der Nordseite der Alpen, von Vorarlberg bis in die Obersteiermark, brachte dieser Februar 25 bis 75 Prozent mehr Niederschlag als im Mittel", erläuterte Klimatologe Orlik, "im Süden von Kärnten und der Steiermark fiel dagegen 50 bis 75 Prozent weniger Niederschlag als im Mittel." Die höchsten Windspitzen des Monats registrierte die ZAMG am 17. Februar - bei den Bergstationen mit 167 km/h am Feuerkogel, im Tiefland mit 120 km/h in Enns.

Ungewöhnlich wenig Schnee

Die milde Witterung wirkte sich auch deutlich auf die Schneelage aus, da in ganz tiefen Lagen der Niederschlag meist in der Form von Regen fiel. Unterhalb von 500 Meter Seehöhe brachte der Februar 2022 in der österreichweiten Auswertung um 95 Prozent weniger Neuschnee als im vieljährigen Mittel. In Lagen von 500 bis 1000 Meter war die Summe der täglichen Neuschneemengen ziemlich genau im Bereich des Durchschnitts. Oberhalb von 1.000 Meter Seehöhe gab es mit einem Plus von 30 Prozent relativ viel Schnee, wobei dafür vor allem die Nordseite der Alpen und der Alpenhauptkamm verantwortlich waren.

