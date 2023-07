15 Morde an Frauen, davon 13 Femizide wurden dieses Jahr schon in Österreich verzeichnet, gab die Bundesregierung heute bekannt. Erst gestern wurde eine Frau tödliches Opfer einer Bluttat. Als Femizid wird die vorsätzliche Tötung einer Frau durch einen Mann aufgrund ihres Geschlechts definiert.

Femizide: Täter planen oftmals Morde

Geschäftsführerin des Salzburger Gewaltschutzzentrums Christina Riezler erklärt am Dienstag im Gespräch mit SALZBURG24, dass Täter ihre Mordtaten durchaus planen. Sie ist der Ansicht, dass viele der sogenannten Affekt-Morde an Frauen gar nicht aus einem Impuls heraus entstehen. „Die meisten Femizide werden vom Partner oder Ex-Partner des Opfers begangen. Dabei gibt es bereits im Vorfeld Probleme in der Beziehung, die sich kontinuierlich steigern und letztendlich zum Mord führen“, so Riezler. Es gebe also gerade in Liebesbeziehungen meistens eine Vorgeschichte, wobei ein Knackpunkt erreicht sei, wenn die Frau sich trennen möchte. „Der Kontrollverlust, den der Mann verspürt, wenn die Frau sich trennen möchte, ist oft ausschlaggebend für den Mord.“

Die Expertin betont auch die patriarchale Grundeinstellung, die in Österreich in den Köpfen vieler Männer noch verankert sei. Es handele sich demnach um ein gesamtgesellschaftliches Problem. Daher sei es umso wichtiger, gerade in der Kindererziehung auf ein gesundes Frauenbild zu achten. „Wenn man damit aufwächst, dass der Vater beispielsweise gewalttätig gegenüber der Mutter ist, sieht man so ein Verhalten als normal und wendet es möglicherweise selbst an.“

Bereits 2019 erklärte Gerichtsmediziner Reinhard Haller im Interview mit SALZBURG24, dass sich bei Femiziden ein neuer, gefährlicher Trend entwickle: Der Rachemord. Schon 2019 sei zu beobachten gewesen, dass die Täter ihre Morde sorgfältig planen würden.

Das Problem mit der (Un-)Zurechnungsfähigkeit

Oft seien die Täter während der Tat zurechnungsfähig, auch wenn sie psychische Erkrankungen haben. Darin sehen sowohl die Forschung als auch Riezler ein Problem. Dass ein Frauenmord direkt mit einer psychischen Erkrankung seitens des Täters zusammenhängt, bestreitet sie daher. „Auch wenn jemand an einer Persönlichkeitsstörung leidet, könnte er zum Tatzeitpunkt durchaus klar denken“, erklärt sie. Lediglich in Spezialfällen wie einem Schizophrenie-Schub könne man mit Unzurechnungsfähigkeit argumentieren. Da sich einige Täter nach begangenem Femizid selbst das Leben nehmen, sei es umso schwerer, die genaueren Gründe für den Mord auszuforschen.

Im Zuge einer neuen Studie zu Femiziden in Österreich legte das Institut für Konfliktforschung Zahlen im Bezug auf die letzten zehn Jahre vor: 74 Prozent der Frauenmorde werden in einem Naheverhältnis zwischen Täter und Mordopfer begangen. Bei einem Pressegespräch im Innenministerium zum Thema Tötungsdelikte an Frauen mit Justizministerin Alma Zadić (Grüne), Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP), und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstagvormittag fordert die Regierung daher verstärkte Prävention. Auch zuständige Frauenberatungsstellen sowie die Gewaltschutzzentren sollen bekannter gemacht werden.

