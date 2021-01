Die FFP2-Maske ist ab Montag Pflicht im Handel und in Öffis. Supermärkte sollen die Masken zu günstigen Preisen anbieten. Hofer, der Rewe-Konzern (Billa, Merkur, Penny, Bipa, Adeg), Spar und Lidl bieten sie jeweils zum Kampfpreis von 59 Cent an.

Gekauft werden dürfen haushaltsübliche Mengen von maximal 5 Stück pro Kundin bzw. Kunde bei der Einzelpackung und einem Stück pro 10er-Packung, gaben Hofer sowie Rewe am Mittwoch in Aussendungen bekannt. Lidl verkauft pro Kunde zehn Schutzmasken.

Supermärkte verkaufen FFP2-Masken

In den Handelsfirmen des Rewe-Konzerns werden den Angaben zufolge FFP2-Masken ausschließlich aus österreichischer Produktion, etwa von Hygiene Austria, angeboten. Bei Spar sollen die Masken vorrangig vom gleichen Lieferanten kommen. Der Nationalrat plant in seiner heutigen Sitzung, FFP2-Masken von der Mehrwertsteuer zu befreien.