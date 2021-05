Die Morde in der letzten Nacht in Wals-Siezenheim sind der zehnte und elfte Fall in einer Reihe von Frauenmorden dieses Jahr. Der Täter erschoss seine ehemalige Lebensgefährtin und die Mutter der 50-Jährigen. Der 51-Jährige floh nach der Tat in Richtung Salzkammergut, nahm dann aber Kontakt mit der Polizei auf und kündigte Suizid an. Am Vormittag konnte die Polizei den Täter schließlich fassen.

17. Jänner: Zwei Mord

Am 17. Jänner wurde in Oberösterreich eine 71-Jährige von ihrem 74 Jahre alten Ehemann erstochen. Am selben Tag erschoss in der Steiermark ein 64-Jähriger erst seine 61-jährige Frau und im Anschluss sich selbst.

3. Februar: Erste tödliche Gewalttat in Wien

Am 3. Februar wurde in Wien-Favoriten eine 45-Jährige von ihrem Ehemann erstochen.

23. Februar: Zweiter Frauenmord in Wien-Favoriten

Am 23. Februar, ebenfalls in Wien-Favoriten, erwürgte ein 29-jähriger Mann seine 28 Jahre alte Freundin. Diese hatte bereits vor der Tat die Polizei alarmiert.

5. März: Mann zündet Ex-Freundin an

Eineinhalb Wochen später, am 5. März, zündete in Wien-Alsergrund ein 47-Jähriger seine 35-jährige Ex-Freundin an, nachdem er sie mit brennbarer Flüssigkeit übergossen hatte. Die Frau wurde noch ins Krankenhaus gebracht, erlag ein Monat später aber ihren Verletzungen.

21. März: Leiche in Schallmoos in Bettlade versteckt

In Salzburg erstach im Stadtteil Schallmoos am 21. März ein 26-Jähriger seine 22-jährige Ehefrau. Der Mann war der Polizei bereits bekannt und hatte zuvor den unbedingten Teil von zwei Monaten einer zwölfmonatigen Haftstrafe aufgrund fortgesetzter Gewaltausübung gegenüber seiner Frau abgesessen. Die beiden gemeinsamen Kinder befanden sich zum Zeitpunkt der Tat in der Wohnung. Die Leiche verstaute der Mann in einer Bettlade, anschließend rief er eine Babysitterin und stellte sich der Polizei.

7. April: Frau von Ehemann getötet

Am 7. April wurde eine 38-jährige Frau in Niederösterreich von ihrem Ehemann getötet, der Täter stellte sich selbst der Polizei.

22. April: 64-Jährige mit Hammer erschlagen

Zwei Wochen später wurde am 22. April die Leiche einer 64-jährigen Frau gefunden. Ihr Mann steht unter Verdacht, sie mit einem Hammer geschlagen und mit einem Messer erstochen zu haben.

29. April: „Bierwirt“ schießt auf Ex-Freundin

Vor einer Woche wurde am 29. April die neunte Frau in diesem Jahr von einem Mann getötet. Die 35-Jährige wurde mit Schussverletzungen noch ins Spital gebracht, verstarb dort aber an ihren Verletzungen. Verdächtigter in dem Fall ist der „Bierwirt“, der schon durch seinen Rechtsstreit mit Sigrid Maurer (Grüne) Bekanntheit erlangte. Wie die APA schreibt, habe der Mann vor der Tat auch das nähere Umfeld der Frau bedroht. Angezeigt worden sein die Vorfälle aber nicht.

(Quelle: SALZBURG24)