Ein Oberösterreicher ist in der Nacht auf Samstag nach einer Frontalkollision eines Pkw mit einem Lkw in St. Peter am Hart ums Leben gekommen. Gegen 1.30 Uhr war der 40-Jährige im Bezirk Braunau mit seinem Auto in den Lastkraftwagen eines in Deutschland lebenden Kroaten gekracht. Anschließend wurde der Einheimische mit seinem Fahrzeug in eine Wiese geschleudert, der Schwerverletzte starb noch an der Unfallstelle. Der verletzte Lastkraftwagenfahrer wurde laut Polizei ins Spital Braunau gebracht.

+++ 25.03.2023: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person +++ Am 25.03.2023 um 01:45 Uhr wurden die Feuerwehren Braunau... Gepostet von Freiwillige Feuerwehr der Stadt Braunau am Inn am Samstag, 25. März 2023

Feuerwehren in St. Peter am Hart im Einsatz

Die Feuerwehren Braunau am Inn und St. Peter am Hart wurden ebenfalls zu dem schweren Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Die Feuerwehr Braunau sicherte die Einsatzstelle ab, das hydraulische Rettungsgerät wurde als Reserve in Stellung gebracht und die Feuerwehr St. Peter wurde bei den Arbeiten unterstützt, berichten die Floriani auf Facebook. Im Einsatz standen neben den Feuerwehren Braunau am Inn und St. Peter am Hart das Rote Kreuz, das Notarzt-Team und die Polizei.

(Quelle: APA)