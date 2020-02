Sie sind zwischen 15 und 24 Jahre alt und die ersten richtigen Digital Natives. Smartphone-Zombies, arbeitsfaul, ichbezogen und verwöhnt sind nur einige Vorurteile, die sich die Z-ler anhören müssen. Aktuelle Studien zeigen jedoch, dass die Jugendlichen durchaus ehrgeizig und ihnen traditionelle Werte wichtig sind.

Die Generationen im Überblick

Babyboomer Die Babyboomer sind die ersten, deren Jahrgang auch einen eigenen Begriff bekam. Zu ihnen gehören die Nachkriegskinder, die zwischen 1950 und 1965 geboren wurden. Der Name kommt von den rasant steigenden Geburtenraten. Generation X Von 1965 bis 1979 Geborene werden als Generation X bezeichnet. Für sie ist charakteristisch, dass sie in Friedenszeiten aufgewachsen sind, aber weniger Wohlstand und wirtschaftliche Sicherheit haben, als ihre Eltern. Generation Y Sie sind noch vor den 2000ern geboren, von 1980 bis etwa 1996. Sie werden auch Millenials genannt. Die Generation Y sind jene, die sich alle Möglichkeiten offen halten und ein Leben in Unsicherheit ist für sie völlig normal. Sie gelten als gut ausgebildet, wollen eine gute Work-Life-Balance. Generation Z Die Z-ler sind zwischen 1997 und 2021 auf die Welt gekommen. Mit Technik gehen sie intuitiv um, sie sind die ersten richtigen Digital Natives. Eine gute Ausbildung ist wichtig, die Welt zu verbessern aber auch. Arbeits- und Privatleben werden strikt getrennt.

Werte und Vorbilder für Generation Z

Im Oktober präsentierte das „Institut für Jugendkulturforschung“ in Wien seine Jugendwertestudie 2019. Demnach erlebt die Familie eine Renaissance. Sie ist für 76 Prozent der Jungen der wichtigste Lebensbereich. Dazu gehört auch ein besonders enges Verhältnis zu den eigenen Eltern. Erst danach kommen Freunde und Bekannte (71 Prozent). Weiterhin an Relevanz verlieren in diesem Bereich jedoch Religion mit 13 und Politik mit 13,5 Prozent.

Politik, Aktivismus und Ängste

Das Interesse für Politik ist bei den Jungen trotzdem durchaus vorhanden. 2017 sagten 60 Prozent der Jugendlichen in einer Studie der Universität Wien, dass sie sich „sehr/ziemlich“ für Politik interessieren. Allerdings fühlen sie sich bei den Parteien nicht gut aufgehoben. Die politischen Parteien sind Schlusslicht im Vertrauensranking mit drei Prozent. Spitzenreiter sind Polizei, Gerichte und Bundesheer. Der Aussage „Die meisten Politiker haben keine Ahnung, wie es den Menschen geht“ stimmen sogar 80 Prozent der Befragten zu.

Die Jungen nehmen Probleme lieber selbst in die Hand. Laut Jugendforscher Simon Schnetzer wächst mit den Z-lern eine neue Protestgeneration heran. Stichwort: „Fridays for Future“. Schnetzer sieht eine Repolitisierung, weil die Jugendlichen auch in Zukunft noch gut leben wollen. Das sei durch den Klimawandel in Gefahr, erklärt er im Interview mit dem „Kurier“. Dazu passt, dass die größten Ängste der jungen Menschen laut Studie des Unternehmens Deloitte der Klimaschutz, Terrorismus und Arbeitslosigkeit sind.

Neue Anforderungen an Arbeitswelt

Um letzteres zu verhindern, ist die Generation Z auch bereit, einiges zu leisten. So sind 64 Prozent bemüht ihre Leistungen in Schule und Ausbildung zu verbessern. In unsicheren und sich schnell wandelnden Zeiten wird Bildung als beste Vorbereitung für die Zukunft gesehen. 40 Prozent eines Jahrgangs machen bereits jetzt in Österreich die Matura, bis 2035 sollen es laut Statistik Austria 51 Prozent sein. Auch die Zahl der Studierenden wird auf 423.000 steigen.

Von ihrem Beruf erwarten sich die jungen Menschen Selbstverwirklichung und Sinn. Interessante Aufgaben sind weniger wichtig, dafür wollen die Jungen zeigen, was sie können. Aufmerksamkeit, Anerkennung und Applaus sind die größte Motivation. Familie und Kinder sowie die eigene Freizeit dürfen neben der Arbeit aber nicht zu kurz kommen.

Hauptsache Freizeit

Und was tun die Z-ler in der Freizeit? Acht von zehn Jugendlichen in Österreich unternehmen am liebsten etwas mit Freunden, dahinter folgt chillen – einfach mal nichts tun. Yoga, Shoppen, insta-tauglich kochen oder Party machen stehen wider Erwarten nicht hoch im Kurs. Auch überraschend: Die Mediennutzung steht nicht im Vordergrund. Naturverbundenheit und Sport sind Trend: 44 Prozent nutzen die freie Zeit für Sport und Fitness, am liebsten draußen.

Auffällig ist hier, dass die Sportbegeisterung im Westen Österreichs überdurchschnittlich hoch ist, während im Osten eher die typischen Couch-Potatoes zuhause sind.

Soziale Medien

In der Freizeit haben Smartphone und Co nur ins Mittelfeld geschafft. Unbestreitbar ist die Online-Welt jedoch ein großer Teil des Lebens der Generation Z. Die Digital Natives haben aber andere Präferenzen, als ihre Vorgänger, zeigt der Jugend-Internet-Monitor von saferinternet.at.

Whatsapp (83 Prozent) Youtube (78 Prozent) Instagram (71 Prozent) Snapchat (52 Prozent) Facebook (44 Prozent) Facebook-Messenger (26 Prozent) TikTok (19 Prozent)

Bis auf Instagram haben die großen Plattformen in den letzten Jahren verloren. Wichtiger werden Plattformen für Spieler wie Twitch (15 Prozent), auch TikTok wächst stetig, heuer um zwei Prozent.

Schon in jungen Jahren um die Welt

Eine Welt ohne Grenzen ist für die Generation Z selbstverständlich. Das und der gesellschaftliche Wohlstand machen es möglich, dass sie schon in jungen Jahren mehr von der Welt gesehen haben, als ihre Großeltern wohl in ihrem ganzen Leben. Laut Studie des Onlinereiseportals „eDreams“ haben sie mit 18 bereits sechs Länder bereist. Gebucht wird online, kulinarische Erlebnisse und Festivals werden eher als Luxus gesehen als Erste Klasse-Tickets. Authentische Erfahrungen stehen an erster Stelle, man will Reiseziele nicht als Tourist, sondern wie die Einheimischen erleben, berichtet die World Youth Student and Educational (WYSE) Travel Confederation.

Optimistisch in die Zukunft?

Beim Blick in die Zukunft zeigen sich Unterschiede auf. In Österreich befürchten 67 Prozent der Jugendlichen, dass der Wohlstand zurückgehen und es ihnen einmal schlechter gehen wird als ihren Eltern. In Deutschland blicken 58 Prozent der Jugendlichen positiv in die Zukunft, nur fünf Prozent eher düster. Mehr als die Hälfte der Befragten sieht allerdings die künftige Gesellschaft positiv – trotz Klimawandels.

