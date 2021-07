"Das europäische Asylsystem ist gescheitert", sagt Nehammer zu Beginn der Pressekonferenz. Seit Wochen habe man besonders an der österreichisch-ungarischen Grenze vermehrte Aufgriffe zu verzeichnen.

Österreich will Grenzen besser überwachen

Es brauche mehr Überwachung. Es seien in Kooperation mit dem Bundesheer allein heuer 200 Schlepper festgenommen worden. Der Assistenzeinsatz werde deshalb deutlich ausgebaut. Zusätzlich bis zu 400 Soldaten sollen an die Grenzen kommen, um die Polizei zu unterstützen. Auch das System des Assistenzeinsatzes an der Grenze soll erneuert werden, kündigt Nehammer an. Denn die Schlepper würden je nachdem, wo der Kontrolldruck besonders groß sei, ihre Routen ändern. Dem wolle man so zuvorkommen, sagt der Innenminister. Schon heute Vormittag machen sich Soldaten des Jägerbatallions 25 bereit, an die Grenze ins Burgenland aufzubrechen, sagt Tanner. 1.000 Soldaten seien derzeit im sicherheitspolizeilichen Einsatz aufgrund von Migration. Wie groß der notwendige tatsächliche Bedarf sein wird, soll in Zusammenarbeit mit der burgenländischen Landespolizeidirektion getroffen werden. "Ziel ist es, Migrationsbewegungen zu kontrollieren", so Tanner.

FPÖ kritisiert Nehammer

Kritik an der Bundesregierung kam von FPÖ-Chef Herbert Kickl, der Nehammer "Totalversagen" attestierte. Seit eineinhalb Jahren würden die Asylzahlen steigen. Derzeit seien es mehr als 100 illegale Migranten pro Tag, so Kickl: "Angesichts dieser explodierenden Zahlen hat Nehammer mindestens schon ein Jahr verschlafen." Der Innenminister solle sich dafür einsetzen, "dass es keine Asylanträge in der EU mehr geben darf, außer wenn jemand aus einem direkten Nachbarland kommt". Zudem befürchtet der FPÖ-Chef, dass "lediglich" die "Ankunft der Illegalen" protokolliert und diese nicht an der Einreise gehindert würden.

Begrüßt wurde der verstärkte Grenzschutz am Samstag naturgemäß von der ÖVP Burgenland. Landesparteiobmann Christian Sagartz bezeichnete den Schritt in einer Aussendung als "wichtiges Signal im Kampf gegen illegale Migration". "Schlepper-Aktivitäten durch unser Land" würden damit "effektiv abgeschnitten", wovon auch andere Bundesländer profitieren würden.

(Quelle: APA/SALZBURG24)