Die Gemeinde Maria Wörth hat Mitte Februar das scheinbar endgültige Aus für das GTI-Treffen am Wörthersee verkündet. „Wegen zunehmender Kritik und abnehmender Akzeptanz“ des Treffens, aber auch wegen des Klimawandels sollte die Zukunftsgestaltung „unter neue Prämissen gestellt werden“, hieß es damals vonseiten der Gemeinde.

Tuning-Fans kommen am Wörthersee auf ihre Kosten

Die Enttäuschung darüber war nicht nur bei Kärntner Tuning-Fans groß, auch viele Salzburger:innen zog es in den vergangenen Jahren zu dem Event nach Kärnten. Nicht lange ließen PS-starke Alternativen auf sich Warten: Eine mehrtägige Tuning-Messe in der Wörtherseehalle wurde binnen weniger Tage geplant.

GTI-Treffen wird verlagert

Nun scheint das Aus des Kult-Events aber doch nicht besiegelt zu sein. An einem neuen Austragungsort sollen wie gewohnt Motoren aufheulen und Tuning-Fans auf ihre Kosten kommen: Am Pyramidenkogel in der Kärntner Gemeinde Keutschach am See soll das Event am 13. Mai stattfinden. Berichten zufolge wurde das ganze von einem deutschen Tuning-Experten initiiert. Die Genehmigung dafür hätte der Veranstalter bereits eingeholt, heißt es.

Pyramidenkogel neuer Treffpunkt für Tuning-Fans

Bereits in den vergangenen Jahren war der Pyramidenkogel für die GTI-Fans ein beliebter Treffpunkt. Die Polizei musste in Richtung des Aussichtsturms deshalb auch schon mehrfach Straßensperren einrichten. „Sie sind bei mir in der Gemeinde willkommen, wenn sie sich gut benehmen“, meint Keutschachs Bürgermeister Gerhard Oleschko (Team Kärnten) zur „Kleinen Zeitung“.

