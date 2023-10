Eine Vierjährige ist am Samstag beim Sportplatz in Kolsass (Bez. Innsbruck-Land) von einer Hündin gebissen worden. Sie erlitt Verletzungen im Bereich der Oberlippe und unterhalb des linken Auges, so die Polizei. Das Kind wurde an Ort und Stelle erstversorgt und anschließend in der Klinik in Innsbruck ambulant behandelt. Ersten Erkenntnissen zufolge lag die Hündin zwischen den Tribünenreihen. Als sich die Vierjährige über das Tier beugte, erschrak die Hündin und schnappte zu.

Hündin wird nach Biss in Tirol untersucht

Die in diesem Fall vorgesehene Untersuchung der Bayerischen Gebirgsschweißhündin wird vom 42-jährigen Hundehalter veranlasst. Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an Staatsanwaltschaft und Bezirkshauptmannschaft Innsbruck ergehen, hieß es am Sonntag.

(Quelle: APA)