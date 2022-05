Plassnik und Schwarzer erklärten ihre Ansichten über Waffenlieferungen an die Ukraine (siehe Video oben). Schwarzer kritisierte dabei die Kluft zwischen der öffentlichen Meinung und dem in den Medien aufgebauten Druck zu Waffenlieferungen.

ARCHIV - 12.10.2010, Hamburg: ILLUSTRATION - Leopard-Panzer vom Typ Leopard 1 A5 aus dänischen Beständen stehen in Flensburg in einer Produktionshalle, in der die Firma Danfoss ihre Lager- und Produktionsstätten hatte. Die Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) kaufte die Panzer damals aus dänischem Bestand. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall will Dutzende gebrauchte Leopard-Kampfpanzer in die Ukraine liefern. Foto: picture alliance / dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Deutschland liefert der Ukraine schwere Waffen Deutschland wird der Ukraine im Krieg gegen Russland schwere Waffen zur Verfügung stellen. Das kündigte die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht am Dienstag bei einem hochrangig …

"Stunde der Nachdenklichen“

"Der Krieg kann nicht ewig gehen", sagte Schwarzer in der "ZiB2". Die Feministin warnte davor, sich in einen Dritten Weltkrieg hineinziehen zu lassen. Denn jetzt sei nicht "die Stunde der Helden, sondern die Stunde der Nachdenklichen", postulierte Schwarzer. Scholz forderte sie auf, den "Weg der Besonnenheit" weiterzugehen. Nun sei die Zeit für Verhandlungen, urgierte Schwarzer, die meinte dass der russische Präsident Wladimir Putin in eine Lage versetzt werden sollte, in der er nicht "sein Gesicht verliert". Zudem warnte Schwarzer vor einer nuklearen Eskalation. Ex-ÖVP-Außenministerin Plassnik entgegnete, dass der Brief nicht an Scholz, sondern an Putin gerichtet hätte sein sollen. Sie betonte, dass jedem Land im Falle eines Angriffskriegs "Hilfe zur Selbsthilfe" geleistet werden sollte.

Schwarzer verwehrt sich gegen "Sofa-Pazifismus"

Schwarzer, eine der bekanntesten Unterzeichnerinnen eines umstrittenen Offenen Briefes zum Ukraine-Krieg, hatte davor in einem schriftlichen Interview gegenüber dem "Standard" in der Donnerstag-Ausgabe den Vorwurf des "Sofa-Pazifismus" zurückgewiesen. "Wir (...) sind hochrealistisch und genau darum hochalarmiert. Unser Anliegen ist: (...) ein schnellstmöglicher Stopp des Krieges in der Ukraine, der täglich das Land mehr verwüstet und immer mehr Vergewaltigungsopfer und Tote fordert".

Weiters fordere man "die absolute Vermeidung der Überschreitung der roten Linie zu einem Atomkrieg", so Schwarzer in dem schriftlichen Interview weiter. "Innerhalb von nur vier Tagen ist unser Brief auf change.org von über 200.000 Menschen unterzeichnet worden. Das zeigt die Stimmung im Land." Bisher habe "die veröffentlichte Meinung nicht die öffentliche Meinung" reflektiert, meinte sie. "Das hat sich durch unseren offenen Brief geändert. Endlich wird über diese für uns alle lebenswichtige Frage diskutiert."

200.000 Unterschriften unter den „Offenen Brief der 28“ an #Kanzler Scholz, initiiert von #AliceSchwarzer. Innerhalb von... Gepostet von EMMA am Dienstag, 3. Mai 2022

Umstrittener Offener Brief an Olaf Scholz

Der vergangenen Freitag veröffentlichte Offene Brief war vom österreichischen Künstler und Medientheoretiker Peter Weibel initiiert worden. Er fordert im Kern den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz auf, sich für einen baldigen Waffenstillstand in der Ukraine einzusetzen, und verurteilt deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine. Zudem warnt es vor einem möglichen Atomkrieg mit Russland.

Neben Weibel und Schwarzer hatten unter anderem die Schriftsteller Martin Walser und Juli Zeh oder der Liedermacher Konstantin Wecker das Schreiben unterzeichnet. Der Brief rief viel Kritik hervor.

Weitere Intellektuelle mit Gegenentwurf

In der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung "Die Zeit" veröffentlichten daraufhin mehrere andere deutschsprachige Intellektuelle, darunter Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller und die aus Österreich stammenden Autoren Eva Menasse und Daniel Kehlmann, einen "Gegen-Brief", der sich für Waffenlieferungen ausspricht.

"Es liegt im Interesse Deutschlands, einen Erfolg des russischen Angriffskriegs zu verhindern. Wer die europäische Friedensordnung angreift, das Völkerrecht mit Füßen tritt und massive Kriegsverbrechen begeht, darf nicht als Sieger vom Feld gehen", hieß es in dem Aufruf.

(Quelle: APA/SALZBURG24)