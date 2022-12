Die Klimaaktivist:innen haben am Montag den Frühverkehr am Innsbrucker Südring und den Lendkai in Graz blockiert. In Innsbruck wurde von der Polizei eine Umleitung eingerichtet, der Stau hielt sich daher mit rund 500 Metern in Grenzen, hieß es zur APA. In Graz dauerte der Protest rund eine halbe Stunde.

Straßenblockade in Graz aufgelöst

Die Aktion in Graz lief ab ca. 8.00 Uhr und wurde um 8.25 Uhr aufgelöst - Polizisten trugen die drei beteiligten Aktivisten weg. Es herrschte am Lendkai höheres Verkehrsaufkommen, kurzfristig wurden Umleitungen eingerichtet, hieß es vonseiten der Landespolizeidirektion. Auch in Innsbruck war der Start des Protests um 8.00 Uhr. Die Demonstrierenden waren auch eine Stunde später noch an Ort und Stelle, hieß es.

❄️️Trotz eisiger Kälte leisten wir weiter friedlichen Widerstand. Hand in Hand setzen wir uns auf die Straße, um auf die größte Krise der Menschheit aufmerksam zu machen.



Uns kann man räumen, die #Klimakatastrophe nicht. pic.twitter.com/udfBwzExTc — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) December 12, 2022

Was die Klima-Aktivist:innen fordern

Zum zweiten Mal besetzten in der Früh Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" eine Straße in Innsbruck, in Graz waren sie schon dreimal aktiv. Sie forderten die Durchsetzung einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 100 km/h auf Österreichs Autobahnen.

(Quelle: APA)