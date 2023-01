Zwei Bälle, zwei Messerattacken: In der Steiermark sind in der Nacht auf Sonntag gleich zwei betrunkene Männer, einer in Graz, der andere im obersteirischen Kobenz, ausgerastet. Ein 19-Jähriger stach in der steirischen Landeshauptstadt auf einen Gleichaltrigen ein, weil dieser ihn provoziert habe. Im Bezirk Murtal verletzte ein 27-Jähriger seine Ex-Lebensgefährtin am Bauch, hieß es in Aussendungen der Landespolizeidirektion Steiermark. Beide Verdächtige waren geständig.

Blutige Messerattacke in Graz

In Graz attackierte der 19-Jährige sein Opfer gegen 0.30 Uhr mit einem Klappmesser mit einer etwa 8,5 Zentimeter langen Klinge. Der Gleichaltrige wurde mit einer Verletzung an der Brust ins LKH Graz gebracht und ambulant behandelt. Der Verdächtige ließ sich in der Nähe des Balls widerstandslos festnehmen und gestand den Stich. Er habe sich wegen der Provokationen des anderen verteidigen wollen.

Mit Messer am Bauch verletzt

Nur etwa 30 Minuten später musste die Polizei auch in Kobenz zu einem Ball ausrücken. Der 27-Jährige hatte dort seine Ex zunächst bedroht und dann auch am Bauch leicht mit dem Messer verletzt. Gegen ihn bestand noch dazu ein aufrechtes Betretungs- und Annäherungsverbot. Er wurde ebenfalls festgenommen, war aber so schwer betrunken, dass er erst Stunden später vernommen werden konnte. Er gestand die Vorwürfe seiner früheren Lebensgefährtin dann aber. Die Frau wurde im Krankenhaus ambulant behandelt.

(Quelle: APA)