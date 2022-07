Mikl-Leitner für Preisdeckel bei Strom

Der Vorstoß Mikl-Leitners für einen Preisdeckel bei den Strompreisen erfreut die SPÖ. Die Landeschefin übernehme damit die Forderung von SPÖ-Vorsitzender Pamela Rendi-Wagner und von Niederösterreichs SPÖ-Landesparteivorsitzenden Franz Schnabl, so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hingegen betreibe eine "zaghafte und mutlose Kopf in den Sand-Politik".

Kritik an Nehammer-Aussage

Deutsch übte auch Kritik an der "Alkohol oder Psychopharmaka"-Aussage von Nehammer am Samstag am Tiroler ÖVP-Parteitag in Alpbach. "Ein ÖVP-Bundeskanzler, der Alkohol als Heilmittel anpreist und darüber hinaus Menschen verhöhnt, die psychische Probleme haben, ist fehl am Platz", meinte Deutsch am Sonntag in einer Aussendung.

Mikl-Leitner fordert Strompreisdeckel

Kritik an der Strompreisdeckel-Forderung von Mikl-Leitner kam am Sonntag von Niederösterreichs NEOS. Landessprecherin Indra Collini bezeichnete "die Vorstellung, dass die Politik einfach die Preise deckeln kann, ohne dass es zu Problemen kommt" als "reichlich naiv". Die Pinken möchten "Übergewinne der Energiekonzerne in eine Art Ausgleich für soziale Härtefälle sowie in den Ausbau der erneuerbaren Energien" gelenkt wissen.

(Quelle: APA)