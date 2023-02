Neue Woche bringt sonniges und kaltes Winterwetter

Die neue Woche wird laut Geosphere Austria sonniges und kaltes Winterwetter bringen. Am Montag ziehen von Nordosten her einige ausgedehnte Wolkenfelder durch und die Sonne kommt erst am Nachmittag wieder öfter zum Vorschein. Es bleibt aber in den meisten Regionen niederschlagsfrei, lediglich ganz im Westen könnten gegen Abend und in der Nacht auf Dienstag nochmals einige Schneeflocken auftauchen. Tageshöchsttemperaturen minus vier bis plus vier Grad.

Ruhiger Dienstag steht bevor

Der Dienstag wird ein ruhiger und sonniger Wintertag. Nur vereinzelt gibt es Frühnebelfelder, am ehesten inneralpin und im Süden. Am Nachmittag könnten im Nordosten mitunter Wolkenbänke auftauchen. Der Wind weht großteils schwach, nur am Alpenostrand auch mäßig aus nördlichen Richtungen. Frühtemperaturen minus 17 bis minus fünf Grad, Tageshöchsttemperaturen etwa minus drei bis plus drei Grad.

Mittwoch mit vereinzelten Nebelfeldern

In weiten Teilen des Landes scheint am Mittwoch die Sonne. Ein paar Nebelfelder machen sich aber inneralpin, am Bodensee sowie auch in südlichen Beckenlagen bemerkbar und auch im Osten Österreichs können zunächst ein paar tiefe, hochnebelartige Wolkenschichten durchziehen. Im Tagesverlauf zeigt sich dann aber auch in den zunächst noch trüben Regionen öfter die Sonne. Die Höchsttemperaturen entsprechen etwa jenen des Vortags.

Strahlender Sonnenschein am Donnerstag

Strahlender Sonnenschein kündigt sich für Donnerstag an, in vielen Regionen ist es sogar wolkenlos. Nur inneralpin und in südlichen Beckenlagen machen sich zunächst ein paar Nebelfelder bemerkbar, aber auch diese lichten sich tagsüber. Der Wind aus Ost bis Südost frischt im Bergland und im Osten mäßig, teils auch lebhaft auf und verschärft das Kälteempfinden. Frühtemperaturen minus 16 bis minus vier Grad, Tageshöchsttemperaturen minus zwei bis plus vier Grad.

Freitag bringt schwachen Wind mit sich

Mit schwachem Hochdruckeinfluss bleibt es am Freitag voraussichtlich überwiegend sonnig, allerdings können von Süden her zeitweise ein paar harmlose Wolkenfelder über den Himmel ziehen. Der Wind weht nur schwach. Frühtemperaturen minus 15 bis minus vier Grad, Tageshöchsttemperaturen minus drei bis plus vier Grad.

(Quelle: APA)