Neue Woche startet sonnig und endet gewittrig

Montags scheint die Sonne nur zeitweise, eingelagert in eine westliche Strömung ziehen im Tagesverlauf aber wiederholt dichtere Wolken durch, die meisten zwischen Tirol und der Steiermark. Hier muss außerdem vor allem über dem Bergland wiederholt mit kurzen Regenschauern gerechnet werden. Weiter im Norden und Osten steigt hingegen erst während der Abendstunden die Schauerneigung an. Der Wind aus West bis Nordwest weht schwach bis mäßig. Aus zwölf bis 20 Grad in der Früh werden tagsüber 18 bis 25 Grad.

Anfang der Woche noch sonnig

Bis Mittag überwiegt am Dienstag allgemein sonniges und trockenes Wetter. In der Folge machen sich von Norden und Westen vorübergehend auch ein paar dichtere Wolken bemerkbar. Mit ihnen steigt im Bereich der Alpengipfeln die Schauerneigung an. Insgesamt bleibt es bis zum Abend jedoch überwiegend trocken. Der Wind kommt aus West bis Nordwest und frischt im Wiener Becken und am Alpenostrand im Tagesverlauf mäßig auf. Auf neun bis 18 Grad in der Früh folgen 22 bis 26 Grad am Nachmittag.

Im ganzen Land ist es am Mittwoch überwiegend sonnig. Nur vorübergehend können durchziehende Schleierwolken und regional einige Quellwolken den Sonnenschein etwas beeinträchtigen. Die Schauer- und Gewitterneigung bleibt sehr gering, ein paar isolierte Schauerzellen sind am Nachmittag am ehesten in Alpenhauptkammnähe möglich. Der Wind aus westlichen Richtungen lebt im Donauraum und zum Teil auch im nördlichen Alpenvorland tagsüber mäßig bis lebhaft auf, überall sonst ist es schwach windig. Frühtemperaturen von elf bis 17 Grad weichen Tageshöchstwerten von 25 bis 32 Grad.

Am Donnerstag wird's wolkiger

Am Donnerstag ziehen mit westlicher Höhenströmung zwar zeitweise Wolkenfelder über das Land, meist überwiegt aber dennoch der sonnige Wettercharakter. Ab Mittag bilden sich im Süden Quellwolken, die Schauerneigung bleibt aber auch dort meist gering und auf das Bergland beschränkt. Im Norden und Nordosten bläst mäßiger bis lebhafter Wind aus West bis Nordwest, sonst greift der Höhenwind kaum bis in die Niederungen durch. Frühwerte sollen von 13 bis 19 Grad gehen, die Tageshöchsttemperaturen erreichen dann 21 bis 27 Grad.

Mit südwestlicher Höhenströmung werden am Freitag feucht-warme Luftmassen ins Land transportiert. Der Tag startet noch verbreitet sonnig. Tagsüber ist dann aber im Westen und Südwesten vermehrt mit Quellwolken sowie einsetzenden Gewittern zu rechnen. Bis zum Abend erfassen diese auch die Alpennordseite. In der Osthälfte des Landes bleibt es meist noch trocken und im Flachland ist es auch überwiegend sonnig. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen. Zwölf bis 17 Grad hat es am Morgen, die Tageshöchsttemperaturen sollen dann auf 23 bis 29 Grad steigen.

