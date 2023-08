Niederschlagsrekorde in Kärnten und der Steiermark

Das Tief, das dem Süden in kurzer Zeit große Regenmengen und Hochwasser beschert hat, hat auch neue Niederschlagsrekorde gebracht. "In einigen Regionen von Kärnten und der Steiermark regnete es in den letzten fünf Tagen, von Donnerstag in der Früh bis Montag in der Früh, mehr als in einem durchschnittlichen gesamten August", so Klimatologe Hans Ressl von Geosphere Austria. Auch sonst regnete es stellenweise mehr als die Hälfte einer durchschnittlichen Augustmenge. Die Folge waren Überschwemmungen und Hangrutschungen.

In Bad Eisenkappel (K) hat es in diesem August bereits 269 Millimeter geregnet. Das ist schon jetzt mehr als beim bisherigen Rekord für die größte Regenmenge in einem gesamten August. Der alte Rekord stammt mit 259 Millimeter aus dem August 2014. Die Messstation besteht seit knapp 60 Jahren.

Gewaltige Niederschlagsmengen in Süd-Österreich

In Loibl wurden 298 mm in den vergangenen fünf Tagen gemessen - und dies bei einem Monatsdurchschnitt von 184 mm. Für diesen Zeitraum waren es in Bad Eisenkappel 253 mm bei normalerweise 144 mm im gesamten August. Ferlach verzeichnete 243 mm bei einem Durchschnitt von 145 mm. In der Steiermark waren es in Wagna/Leibnitz 162 mm in den vergangenen fünf Tagen (119 mm Augustdurchschnitt), in Deutschlandsberg 159 mm (134 mm) und in Bad Gleichenberg 134 mm (108 mm).

Laut Geosphere Austria wird das Wetter in den nächsten Tagen deutlich ruhiger verlaufen. Es können zwar gelegentlich Regenschauer oder Gewitter durchziehen, aber es sei kein flächendeckender Dauerregen zu erwarten. Am Dienstag wird es überwiegend sonnig, bei Höchsttemperaturen zwischen 18 und 24 Grad. Es bilden sich höchstens vereinzelte, kurze Schauer.

Der Mittwoch wird wechselhaft, mit etwas Sonne und Regenschauern oder Gewittern, bei Höchstwerten zwischen 17 und 24 Grad. Am Donnerstag zumindest zeitweise sonnig und nur vereinzelte Schauer. Dazu spürbar wärmer bei Nachmittagstemperaturen zwischen 21 und 27 Grad. Am Freitag viel Sonne, vereinzelte Gewitter am Nachmittag und sommerliche Höchstwerte zwischen 24 und 30 Grad.

(Quelle: APA)