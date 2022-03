Novavax-Nachfrage bleibt unter Erwartungen

Die Bilanz nach einer Woche ist allerdings ernüchternd, wie das Ö1 "Journal um acht" am Sonntag berichtete. Bis Freitag haben sich demnach in Wien 429 Personen, in Oberösterreich 16, in Tirol 87, in Kärnten 18 und in der Steiermark 71 Personen einen Novavax-Stich geholt.

Erste Woche Novavax-Impfungen

In Oberösterreich sei von 5.300 Vormerkungen, in Tirol von 3.600 und in Wien von rund 9.000 Vormerkungen die Rede, hieß es in dem Beitrag. Aus dem Burgenland, wo seit gestern Novavax verabreicht wurde, und aus Niederösterreich lagen keine Zahlen vor, die entsprechenden Stellen verwiesen gegenüber der APA am Sonntag auf Probleme mit dem E-Impfpass-Dashboard. Notruf Niederösterreich - im Bundesland wurde seit Mittwoch flächendeckend damit geimpft - schätze die Zahl auf "einige Hundert" Verabreichungen, der Andrang sei gering. Österreich hat laut Gesundheitsministerium insgesamt 3,1 Millionen Dosen von Novavax für das erste Quartal geordert.

APA/AFP/JUSTIN TALLIS (SYMBOLBILD) Bisher acht Impfungen mit Novavax Der seit dem Wochenende in Österreich verfügbare Proteinimpfstoff Novavax ist bisher achtmal verimpft worden. Sechs Dosen davon wurden in Oberösterreich und zwei in Tirol verabreicht. In Salzburg …

Zahl der Stiche weit unter Erwartungen

An den Impfstraßen in der Steiermark haben sich am Dienstag, dem ersten Tag, an dem mit dem Vakzin von Novavax geimpft wurde, zusammengerechnet 38 damit immunisieren lassen, am Folgetag waren es 33. "Gerechnet hatten wir mit Tausenden", sagte der steirische Impfkoordinator Michael Koren der APA. In Kärnten ist der Impfstoff von Novavax erstmals am Donnerstag angeboten worden. Nach Angaben des Landespressedienstes wurden bis zum Nachmittag in den beiden Impfzentren in Klagenfurt und Villach gerade einmal 18 Immunisierungen vorgenommen. Insgesamt 1.500 Personen hatten sich vorgemerkt, 130 davon hätten bisher einen Impftermin vereinbart.

(Quelle: APA)