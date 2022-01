Die Oberste Gesundheitsbeamtin Katharina Reich führte aus, diese Woche würden die von Mückstein angekündigten neuen "Marker" für allfällige weitere Maßnahmen definiert.

PIXABAY Sollte Corona-Impfpflicht verschoben werden? In 21 Tagen soll die Impfpflicht gegen das Coronavirus in Österreich eingeführt werden. Jedoch gibt es noch einige Fragen zu klären sowie technische Hürden zu bewältigen. Sollte die Einführung nun …

Aktuelle Maßnahmen gegen "Durchseuchung"

Zu kritischen Stimmen, die eine "Durchseuchung" in Österreich befürchten, verwies Mückstein auf die schon bestehenden Maßnahmen im Land. Man müsse diese mit jenen im europäischen Ausland vergleichen, und Österreich sei vergleichsweise streng, gab er zu verstehen. Man sei auch aus dem letzten Lockdown mit strengen Maßnahmen herausgegangen, auch bestehe nach wie vor der Lockdown für Ungeimpfte, erinnerte er. Außerdem gelte praktisch überall die 2-G-Pflicht, ebenso seien sehr strenge Veranstaltungsregeln aufrecht, die Sperrstunde liege weiterhin bei 22 Uhr. Auch sei weiterhin die Nacht- und Stehgastronomie wie auch das Après-Ski geschlossen.

APA/dpa/Christoph Soeder Maskenpflicht im Freien tritt in Kraft Die Maskenpflicht im Freien tritt mit dem heutigen Dienstag in Kraft. An öffentlichen Orten muss eine FFP2-Maske getragen werden, wenn ein Abstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann.

Und zuletzt habe man auch bei der FFP2-Pflicht nachgeschärft sowie die Homeoffice-Empfehlung verstärkt, erinnerte der Minister. Auch verteidigte er die Lockerung der Quarantäneregelungen, diese sei notwendig, um die kritische Infrastruktur aufrecht zu erhalten.

APA/GEORG HOCHMUTH Gesundheitsminister Mückstein (Grüne) setzt weiterhin auf strenge Maßnahmen im Kampf gegen die Omikron-Welle. (ARCHIVBILD) Mückstein verteidigt gelockerte Quarantäne-Regelungen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hält an den seit Freitag gelockerten Quarantäne-Bestimmungen fest. IHS-Gesundheitsökonom Thomas Czypionka hatte zuvor erklärt, die Regelung sei für das …

Mückstein will neue Indikatoren definieren

Auch wies Mückstein auf die von ihm bereits am Wochenende im APA-Interview skizzierte Neuorientierung der ausschlaggebenden Werte für allfällige weitere Maßnahmen hin. Man sei weggegangen von dem reinen Blick auf die Intensivstationen und werde sich nun mehr an der Auslastung der Normalstationen orientieren, aber auch am niedergelassenen Bereich.

Personalsituation in Spitälern wird einbezogen

Die Gecko-Kommission sei bei der Umsetzung dieser neuen "Marker" wesentlich, so Mückstein. Deren Co-Leiterin Reich sagte, diese "Marker" sollen diese Woche entwickelt werden. Die Inzidenz der Neuinfektionen zähle dabei nach wie vor, auch die Durchimpfungsrate und natürlich auch die Krankenhauskapazität, aber auch die Personalsituation im Gesundheitswesen. Den Plan, den Blick in erster Linie nicht mehr auf die Intensivstationsbelegung, sondern auf jene der Normalstationen zu legen, sei wegen Omikron das Gebot der Stunde - denn man müsse nun mehr vorausschauen.

Die Systematik werde daher nun umgebaut, primär werde die Corona-Kommission festlegen, welche Marker die Farben der Corona-Ampel künftig bestimmen wird. Am Mittwoch habe man die erste Sitzung zu diesem Thema, so die Gecko-Leiterin, am Donnerstag könne in der Sitzung der Ampel-Kommission vielleicht schon das neue Grundgerüst vorgestellt werden.

Kein Lockdown in Aussicht

Einen neuerlichen Lockdown will Mückstein weiterhin vermeiden. Ein solcher würde in der jetzigen Situation das Problem nur verschieben. Das sehe man in Holland, wo die Zahlen trotz des dort geltenden Lockdowns wieder steigen. In Großbritannien, das fast ohne Maßnahmen in die Omikronwelle hineingegangen sei, sehe es jetzt langsam so aus, dass die Welle dort bricht.

Wollte man die Omikron-Welle wegdrücken, dann bräuchte es laut Mückstein keinen Lockdown, sondern einen "Shutdown" - was der Situation im März 2020 entsprechen würde. Ein solcher Weg sei aber genau das, was man nicht wolle, betonte er. Österreich gehe vielmehr den Weg des "Flatten the Curve", und auch alle Länder in Europa würden diesen Weg des modulierenden Eingreifens wählen.

(Quelle: APA)