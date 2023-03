Der künftige ORF-Beitrag in Form einer Haushaltsabgabe fällt niedriger pro Monat aus als derzeit die GIS-Gebühr. Das hat auch damit zu tun, dass die Bundesregierung die bisher auf das ORF-Programmentgelt aufgeschlagenen Bundesabgaben ins Budget übernimmt und die Umsatzsteuer wegfallen lässt. Die Möglichkeit einer variablen Landesabgabe bleibt jedoch und liegt in der Kompetenz der Länder. Ein APA-Rundruf zeigt, dass viele weiterhin daran festhalten wollen.

ORF-Landesabgabe: Verzicht für Haslauer "am sympathischsten"

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) würde es am sympathischsten finden, auf die Landesabgabe zu verzichten, sagte sein Sprecher. Diese Abgabe mache insgesamt 11,6 Millionen Euro im Budget des Landes aus. Wenn man darauf verzichtet, müsse man schauen, wie man diesen Verzicht im Budget ausgleicht. Diese Frage solle in der nächsten Budgetverhandlung geklärt werden, die im Sommer oder Frühherbst stattfinden wird.

Sofortiger Verzicht ein "billiges Wahlkampf-Manöver"

Ein sofortiger Verzicht vier Wochen vor der Salzburger Landtagswahl am 23. April wäre laut Haslauer ein typisches reflexartiges und billiges Wahlkampf-Manöver. Bei einem Verzicht auf die Länderabgabe, die in Salzburg derzeit 4,70 Euro pro Beitragszahler:in beträgt, würden die fehlenden 11,6 Millionen Euro ja von anderen Budgetbereichen weggenommen werden, erläuterte der Sprecher: "Das gehört ordentlich verhandelt." Für die Abgabe gebe es Zweckwidmungen im Kultur- und Wissenschaftsbereich und auch für Kriegsopfer. NEOS-Landesrätin Andrea Klambauer hat heute bereits einen Verzicht auf die Länderabgabe gefordert. "Diese Abgabe ist Wegelagerei und hat bei diesen Gebühren nichts verloren."

ORF künftig finanziert durch 15-Euro-Haushaltsabgabe Die Haushaltsabgabe zur Finanzierung des ORF anstatt der bisher eingehobenen Rundfunkgebühr kommt fix. Die Umstellung soll am 1. Jänner 2024 erfolgen.

Marlene Svazek sieht "billiges Vorwahlmanöver"

Als "nächste 180-Grad-Drehung Haslauers vor der Landtagswahl", kommentiert FPÖ-Spitzenkandidatin Marlene Svazek das Vorhaben Haslauers. Svazek ortet damit "das nächste billige Manöver des Landeshauptmannes und seiner ÖVP."

Wie hoch der am Donnerstag von der Bundesregierung skizzierte ORF-Beitrag in Form einer Haushaltsabgabe ab 2024 mitsamt der Länderabgabe ausfällt, ist noch nicht fixiert. Laut Annahmen des Finanzministeriums dürfte jedoch lediglich im Burgenland die 20-Euro-Marke geknackt werden. In Oberösterreich und Vorarlberg wird weiterhin keine Landesabgabe eingehoben, wie der APA bestätigt wurde. Der Betrag fällt dort mit rund 15,20 Euro im Monat am niedrigsten aus.

ORF-Landesabgabe hängt von Bundesländern ab

Derzeit macht das ORF-Programmentgelt 18,59 Euro aus. Darauf werden jedoch Umsatzsteuer, Bundes- und Landesabgaben aufgeschlagen. Ohne die je nach Bundesland variierende Landesabgabe kommen so 22,45 Euro zustande. Bundesabgabe und Kunstförderbeitrag fallen künftig weg und werden aus dem Budget gedeckt. Die Umsatzsteuer entfällt. Die Landesabgabe bleibt jedoch und liegt im Kompetenzbereich der Länder, hielt Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) fest. Sie meinte in der "ZiB2" am Donnerstag: "Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, wir haben im Bundesbereich alles weggeräumt, was an Bundesgebühren weggeräumt werden konnte." Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer sagte am Donnerstag: "Selbstverständlich steht es den Ländern frei, dem Bund hier bei diesem Positivbeispiel der Vergünstigung zu folgen und ihre Länderabgaben zu senken oder abzuschaffen."

ORF-Abgabe im Burgenland am teuersten

Nach den Berechnungen des Finanzministeriums könnte der Länderaufschlag in Wien von jetzt 5,80 Euro auf 3,43 Euro sinken, womit der ORF-Beitrag in Summe 18,63 Euro ausmachen würde. In der Steiermark, wo die Landesabgabe von 6,20 Euro auf 4,79 Euro fallen könnte, wären 19,99 Euro fällig. Von der gleichen Summe geht das Finanzministerium in Niederösterreich aus. Am teuersten könnte es in Zukunft im Burgenland sein, wo der ORF-Beitrag rund 20,40 Euro ausmachen könnte. Die Landesabgabe soll dort von 6 Euro auf rund 5,20 Euro fallen. Tirol wäre abseits von Oberösterreich und Vorarlberg mit 18,46 Euro am günstigsten. Die Landesabgabe könnte dort von 4 Euro auf 3,26 Euro sinken.

Die Landesabgabe fließt je nach Bundesland unterschiedlichen Zwecken zu. In Wien wird sie etwa vor allem zur Altstadterhaltung eingesetzt. In Niederösterreich fließt sie in den Kultur- und Sportbereich. In Tirol und Burgenland gehen die Mittel in den Kulturbereich, in Kärnten werden Musikschulen finanziert.

