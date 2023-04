Mit dem Osterfest steigt jedes Jahr der Eierabsatz. In den letzten Wochen und Monaten war vor allem die Nachfrage nach heimischen Eiern besonders hoch. Obwohl diese zuletzt auch von der Teuerung betroffen waren: Um 16,5 Prozent sind die Preise hierzulande angestiegen. Im EU-Schnitt fiel die Teuerung mit gut 31 Prozent fast doppelt so hoch aus. Doch auch bei Eiern aus Österreich sollte man sich die Haltung genauer ansehen.

Käfighaltung in Österreich verboten

Zum Wohl der Tiere greifen viele im Supermarkt gezielt zu Eiern aus Österreich. „Heimische Ostereier können wir dank höchster Tierwohlstandards mit gutem Gewissen genießen“, so Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) kürzlich in einer Aussendung. Immerhin ist Käfighaltung in heimischen Betrieben seit 2009 verboten, Legehennen werden in Österreich also in Boden- oder Freilandhaltung gehalten.

Auch Bodenhaltung von Hühnern "alles andere als tierfreundlich"

Dass das alleine aber kein Garant für Tierwohl ist, darauf macht die Pfotenhilfe Lochen (Bezirk Braunau) aufmerksam. „Abgesehen davon, dass gefärbte Eier nicht gekennzeichnet werden müssen, ist auch Bodenhaltung alles andere als tierfreundlich. Die Hühner werden auf engstem Raum zusammengepfercht und meist in mehrstöckigen Gitteretagen gehalten“, so Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler in einer Aussendung.

Pfotenhilfe rettet Legehennen vor Schlachtung

Aber selbst in der Freilandhaltung könne man nicht flächendeckend von tiergerechter Haltung sprechen, betont Stadler. Legehennen würden meist schon nach zwölf Monaten, in denen sie rund 300 Eier legen, geschlachtet werden, erklärt die Tierschützerin. „Wenn wir solche ausgedienten Legehennen vor dem Schlachthof retten, sehen sie oft genauso ausgezehrt, krank und federlos aus, wie Käfighühner."

Warum werden zu Ostern Eier gegessen? Das Essen von Eiern zu Ostern hat seine Wurzeln in verschiedenen Kulturen und Traditionen rund um die Welt. Im Christentum etwa werden Eier als Symbol für neues Leben und Auferstehung betrachtet. Auch die im Frühling erhöhte Verfügbarkeit von Eiern macht sie rund um Ostern zu einem beliebten Nahrungsmittel.

(Quelle: SALZBURG24)