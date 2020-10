Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 85-jährige Pongauerin.

101 Corona-Kranke auf Intensivstation

In den vergangenen 24 Stunden wurden 923 Neuinfektionen eingemeldet. 498 Covid-19-Patienten mussten am Dienstag im Krankenhaus behandelt werden, 101 davon auf Intensivstationen.

Österreichweit wurden vier Tote mehr als am Montag vermeldet, insgesamt 822 Personen sind bisher an den Folgen des Coronavirus verstorben. Im Schnitt der vergangenen sieben Tage kamen täglich 825 Neuinfektionen hinzu. 49.819 Menschen wurden bis 9.30 Uhr insgesamt bisher positiv getestet. 39.790 Menschen gelten als genesen.

Das Dashboard des Gesundheitsministerium wiederum wird laufend aktualisiert und übersprang mit Stand 11.00 Uhr die Marke von 50.000 positiven Tests. Somit waren 50.004 Menschen jemals positiv getestet worden - das entspricht 0,56 Prozent der Österreicher.

In den vergangenen 24 Stunden wurden bis 9.30 Uhr österreichweit 18.237 Tests in das Epidemiologische Melderegister (EMS) eingespeist, 923 und somit rund fünf Prozent der SARS-CoV-2-Tests waren positiv.

Belegung der Intensivbetten steigt wieder an

Mit dem Anstieg der Corona-Neuinfektionen steigt auch die Belegung der Intensivbetten in Österreich. Wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Dienstag in einer Aussendung mitteilte, befanden sich am Montag 101 Covid-19-Patienten in Intensivpflege, das entspricht in etwa einer Auslastung von fünf Prozent der insgesamt 2.000 Intensivbetten. Rund die Hälfte davon ist in Wien.

Die bisherige Höchstzahl wurde mit 267 Intensivpatienten am 8. April verzeichnet. Im Laufe des April und Mail ging diese Zahl dann zurück und verblieb von Juli bis August bei unter 30 Covid-19-Patienten. Seit dem 9. September steigt der sogenannte Intensivbelag wieder an, hat jedoch Anschober zufolge "bisher das Niveau von April nicht wieder erreicht". Aktuell benötigten 0,8 Prozent der positiv Getesteten Intensivbetreuung. "Dieser Wert hat sich seit dem neuerlichen Anstieg der Corona-Fälle im September bisher nur geringfügig erhöht. Im Vergleich dazu lag dieser Wert in den anfänglichen Epidemiephasen bis 15. April noch bei 2,4 Prozent", so Anschober in der Aussendung.

(Quelle: APA)