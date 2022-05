Resistente Keime in jedem dritten Stück Fleisch

Auch Fleisch mit dem rot-weiß-roten AMA-Gütesiegel war zu über einem Drittel betroffen. Grund dafür ist die Massentierhaltung, so die Umwelt-NGO. Das Gesundheitsministerium reagierte mit einem Statement.

Greenpeace checkt Supermarkt-Fleisch

Greenpeace ließ bei dem Check abgepackte Fleischwaren von Schwein, Huhn und Pute aus heimischen Supermärkten vom Lebensmittellabor der AGES auf multiresistente Keime testen. In neun der 24 Fleischwaren, also über einem Drittel, wurden multiresistente Erreger nachgewiesen. Bei Schweinefleisch waren vier von 14 Produkten belastet. Beim Hühnerfleisch war eine Probe von sechs positiv. Bei Putenfleisch fanden sich gar in allen vier Fleischwaren multiresistente Erreger. Von 16 Produkten mit dem AMA-Gütesiegel waren sechs belastet.

Neumayr/Archiv Die neue Aufgabe im Vorsitz des AMA-Gütesiegels bringt für den gebürtigen Lungauer, Rupert Quehenberger, zahlreiche Aufgaben und Herausforderungen mit. „Tschechische Kuh kann nie AMA-Gütesiegel-Kuh werden“ Das AMA-Gütesiegel ist wohl jedem Österreicher ein Begriff. Doch was sagt es aus, wer profitiert davon und wie wehrt man sich gegen Trittbrettfahrer? Das und mehr verriet uns der Tennengauer Rupert …

"Massentierhaltung gefährdet unsere Gesundheit. Die schlechten Haltungsbedingungen machen die Tiere krank. Deswegen werden in großen Mengen Antibiotika eingesetzt, was zur Entwicklung gefährlicher resistenter Keime führt. Mit dem Fleisch kommen diese Erreger dann bis in unsere Küchen. Auch auf jenem Fleisch mit dem AMA-Gütesiegel", sagte Sebastian Theissing-Matei, Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace in Österreich. Bio-Betriebe benötigen demgegenüber so gut wie gar keine Antibiotika.

Antibiotikaresistente Keime entdeckt

Auch Umweltmediziner Hans-Peter Hutter, Sprecher der ÄrztInnen für eine gesunde Umwelt, warnte anlässlich der vorliegenden Testergebnisse vor resistenten Keimen: "Wenn antibiotikaresistente Bakterien wie MRSA auf Fleischwaren aus dem Supermarkt 'gefunden' werden, so ist das eine ernste Sache. Denn dabei handelt es sich um humanpathogene Erreger, die höchst problematische Infektionen hervorrufen können. Infektionen mit resistenten Bakterien sind oft schwer beherrschbar. Hier herrscht Alarmstufe rot."

Pixabay (SYMBOLBILD) Beim Fleischkonsum umdenken – aber wie? Die Klimakrise und das Tierartensterben werden durch das aktuell Ernährungssystem befeuert. Laut Umweltschützern sei es weltweit für 37 Prozent der Treibhausgasemissionen, 80 Prozent der Entwaldung …

Tierschützer fordern bessere Kennzeichnung

Neben gesetzlichen Regelungen und höheren Förderungen für Landwirte, die auf bessere Haltung umstellen wollen, forderte Greenpeace eine eindeutige Tierwohl-Kennzeichnung am Produkt. In Deutschland wurde dies demnach bereits umgesetzt. Dort wird Fleisch in Supermärkten in Kategorien von 1 bis 4 gekennzeichnet. "Niemand möchte Fleisch von gequälten Tieren mit hohem Antibiotikaeinsatz auf dem eigenen Teller. Mit einer klipp und klaren Haltungs-Kennzeichnung direkt am Produkt könnten sich KonsumentInnen endlich erstmals bewusst entscheiden, welche Art von Tierhaltung sie unterstützen möchten. Diese Kennzeichnung muss jetzt endlich auch in Österreich umgesetzt werden", forderte Theissing-Matei.

Gesundheitsministerium verweist auf Runden Tisch

Aus dem auch für Tierschutz zuständigen Gesundheitsministerium wurde in einem Statement gegenüber der APA zum einen auf den angekündigten Runden Tisch mit dem Lebensmitteleinzelhandel verwiesen, zum anderen angekündigt, dass der prophylaktische Einsatz von Antibiotika im Rahmen des neuen Tierarzneimittelgesetzes künftig verboten werden soll. Dies führe zur besseren Überwachung von Mengenströmen und strengeren Regeln für den Einsatz von Antibiotika.

PIXABAY (SYMBOLBILD) Krankmachende Bakterien in Supermarkt-Kuchen Zeitnot oder akuter Süßhunger – geht man nach dem Angebot, greifen manche Österreicherinnen und Österreicher gern auf Fertigprodukte im Kuchen- und Torten-Segment zurück. Die Arbeiterkammer (AK) …

Multiresistente Keime würden "ein ernst zu nehmendes Problem für die Gesundheit von Mensch, Tier und den Planeten darstellen", sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Donnerstag, mit einem Nationalen Aktionsplan gegen Antimikrobielle Resistenzen, der in Kürze präsentiert werden soll, wurde eine weitere Maßnahme angekündigt. Und in Kürze soll eine Einladung an den Lebensmitteleinzelhandel für einen runden Tisch zur Tierwohlkennzeichnung erfolgen, um die Rahmenbedingungen in der Schweinehaltung künftig weiter zu verbessern - hier bestehe auch weiterhin großer Nachholbedarf, wurde betont.

(Quelle: APA)