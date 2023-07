Einkaufen ist in Deutschland bekanntlich oftmals deutlich günstiger als in Österreich. Vor allem in Salzburg fahren deshalb viele Menschen regelmäßig über die Grenze nach Bayern – im Durchschnitt kosten Lebensmittel in Österreich um 15 Prozent mehr als in Deutschland, wie die Arbeiterkammer (AK) erhoben hat.

Der Handelsverband begründet den Unterschied übrigens damit, dass in Österreich in der Regel 14 Monatsgehälter gezahlt werden und in Deutschland zwölf. Zudem liege die Steuer auf Lebensmittel in Österreich bei zehn Prozent und in Deutschland werden darauf sieben Prozent eingehoben.

Deutlich teurere Lebensmittel

Dennoch ist Fakt, dass sich die Einkaufsfahrt über die Grenze oftmals finanziell auszahlt. Denn die Inflation in Österreich ist derzeit so hoch wie seit 50 Jahren nicht mehr und ist deutlich über dem europäischen Durchschnitt.

Schließlich sind die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke laut Statistik Austria hierzulande im Jahresvergleich um 12,3 Prozent gestiegen. Bis auf wenige Ausnahmen seien laut AK alle Produkte von der Teuerung betroffen. Besondere Ausreißer nach oben sind Tomaten (+137,25 Prozent), Zwiebeln (+63,46 Prozent), Zucker (+60 Prozent), Pommes Frites (+57,14%), Fischstäbchen (+51,64 Prozent), Reis (+50,60 Prozent) und Knacker (+43,19 Prozent).

Preissenkungen gab es hingegen nur bei vier von 54 Produkten. Im Jahresvergleich sind Butter (-3,15 Prozent), Roggenmischbrot (-6,51 Prozent) und Frankfurter (-2,91 Prozent) etwas günstiger geworden.

Haushalten geht das Geld aus

Zuletzt ergab eine Umfrage, dass bei drei Viertel der Haushalte in Österreich das Haushaltseinkommen gesunken ist oder erfolgte Einkommenserhöhungen ihre teuerungsbedingten Mehrausgaben im ersten Halbjahr nicht ausgeglichen habe. Das bedeutet einen Verlust der Kaufkraft. 34 Prozent müssen zur Deckung ihrer Lebenserhaltungskosten demnach auf einen Notgroschen zurückgreifen.

Aufgrund der stark gestiegenen Preise hat die Bundesregierung im Mai zum Lebensmittelgipfel geladen. Das Ergebnis war die Einigung auf mehr Transparenz, also das der Handel die Einkaufspreise offenlegen soll.

Teure Lebensmittel: Hohe Kosten bei Lieferanten

Schuld an den Preissteigerungen seien allerdings die großen Hersteller und nicht die Supermärkte oder Discounter, sagte Österreichs Rewe-Chef Marcel Haraszti am Dienstagabend bei Armin Wolf in der "ZIB2" im ORF: "Wir sind konfrontiert mit wahnsinnig hohen Preisforderungen von unseren Lieferanten", so der Manager und weiter: "Wenn die Lieferanten die Preise massiv erhöhen – die waren teilweise viel höher als 13, 14 oder 15 Prozent. Wir haben extrem hart verhandelt und die Preise durch gute Verhandlungen etwas reduzieren können, aber wir mussten die Preise der Lieferanten weitergeben." Zum zweitgrößten Lebensmittelhändler Österreichs gehören die Supermarktketten Billa, Billa Plus, Penny und Adeg sowie die Drogeriekette Bipa.

Die in Österreich teureren Lebensmittel begründet der Rewe-Chef auch mit der größeren Anzahl an Geschäften: "Wir haben eine viel höhere Dichte an Lebensmittelgeschäften." Auf 100.000 Einwohnende gebe es mit 50 doppelt so viele Lebensmittelgeschäfte wie in Deutschland. Daher komme es zu einer anderen Kostensituation. "Wir haben höhere Logistikkosten, weil wir einfach mehr Standorte anbieten. Und dann haben wir auch deutlich höhere Lohnnebenkosten."

Ruf nach Mehrwertsteuer-Senkung

Neben den großen Herstellern kritisiert Haraszti auch Teile der heimischen Politik, die dem Lebensmittelhandel die Schuld an der Teuerung zuschieben würde: "Wenn man zu einem Gipfel einlädt und sogar unterbrochen wird, wenn man Maßnahmen vorschlägt, dann ist das einfach mangelndes Interesse und ein hoher Hang zum Populismus, uns vorzuwerfen, dass wir nicht gesprächsbereit sind."

Haraszti schlägt unterdessen vor, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel zu senken, um die anhaltende Teuerung zu bekämpfen. Der Rewe-Konzern würde auch eine komplette Streichung der Mehrwertsteuer mitgehen und an die Kund:innen weitergeben, wie Haraszti betont.

Teures Einkaufen im Supermarkt

Festzuhalten ist, dass die Teuerung Auswirkungen auf das Einkaufsverhalten der Menschen in Österreich hat. So lag die Einkaufsmenge in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 um zwei Prozent unter den Werten von Anfang 2019, berichtete unlängst der ORF. Auf der anderen Seite sind die Ausgaben für Lebensmittel und Co erheblich gestiegen. Ein Ende dieser Entwicklung ist derzeit nicht in Sicht.

(Quelle: SALZBURG24)