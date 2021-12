Zum Vergleich: Am Mittwoch der Vorwoche wurden rund 2.300 positive Tests vermeldet, damals waren 19 Schulen und 492 Klassen in Quarantäne. Mittlerweile sind auch wieder mehr Schüler an den Schulen.

68 positive PCR-Tests in Salzburg

In Oberösterreich wurden 317 positive Tests verzeichnet (Mittwoch der Vorwoche: 624), in der Steiermark 265 (439), in Niederösterreich 215 (330), in Tirol 155 (319), in Vorarlberg 109 (116), in Kärnten 104 (239), in Salzburg 68 (152) und im Burgenland 42 (48). Bis zum Ende der Woche können noch Nachmeldungen dazukommen, in Niederösterreich und Oberösterreich wird diese Woche erstmals ein zweiter PCR-Test durchgeführt.

Deutliche Rückgange bei positiven Fällen

Damit ist die Zahl der positiven PCR-Tests gegenüber dem Vergleichszeitraum in der Vorwoche in Vorarlberg und dem Burgenland in etwa gleich geblieben, in allen anderen Bundesländern gab es deutliche Rückgänge bis hin zu Halbierungen. Dementsprechend gesunken ist auch die Positivitätsrate der Tests: Schlugen in der Vorwoche noch 0,41 Prozent der PCR-Tests an, waren es in dieser Woche bisher 0,23 Prozent.

Eigenes Testprogramm in Wien

In Wien wird zweimal die Woche PCR-getestet, wobei abseits der Volksschule ein eigenes Testprogramm ("Alles gurgelt") zum Einsatz kommt. Die Zahlen für die Bundeshauptstadt liegen daher immer erst am Freitag vor. Die obigen Zahlen enthalten nur die im Zuge der Massen-PCR-Testungen an den Schulen abgegebenen Positiv-Tests - PCR-Tests, die zusätzlich etwa aufgrund eines positiven Antigentests angeordnet werden, fließen nicht ein.

70 Prozent der Schüler in Salzburg in Präsenzunterricht

Mittlerweile nehmen rund 85 Prozent der Schüler am Präsenzunterricht teil, in Salzburg sind es 70 Prozent. Am Beginn der Vorwoche waren es jeweils um rund zehn Prozentpunkte weniger.

"Das schulische Testsystem ist ein wesentliches Instrument der Pandemiebekämpfung", so Bildungsminister Heinz Faßmann in einer Aussendung. Die sinkende Tendenz bei den positiven Tests setze sich fort. "Die Positivrate ist von 0,41 Prozent auf 0,23 Prozent gesunken und auch in den zuvor stark belasteten Bundesländern Salzburg und Oberösterreich kam es zu deutlichen Rückgängen."

(Quelle: APA)