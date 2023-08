Die Aufräum- und Sicherungsarbeiten in den südösterreichischen Katastrophengebieten waren am Freitag weiterhin im Gange. Tourismusattraktionen wie die Tscheppaschlucht in Südkärnten werden wieder zugänglich gemacht. Das Bundesheer hat drei Hubschrauber – einen in Kärnten und zwei für Hilfsflüge in Slowenien – im Einsatz. Am Nachmittag gibt es eine außerordentliche Sitzung der Kärntner Landesregierung – der Tagesordnungspunkt: "Folgen des Unwettertiefs Zacharias".

Hochwasserlage entspannt sich

Der Stadtkommunikation Klagenfurt zufolge habe sich die Hochwasserlage am Freitag weitgehend entspannt. Der Krisenstab der Feuerwehr sei deshalb am Vormittag heruntergefahren worden. Bürgermeister Christian Scheider nutzte die Gelegenheit und bedankte sich bei allen, die sich "Tag und Nacht für die Sicherheit der Stadt und der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt haben".

Bundesheer mit fast 100 Einsätzen in Slowenien

Für Slowenien fliegen zwei Hubschrauber des Bundesheeres, ein S-70 "Black Hawk" und ein Transporthelikopter Agusta Bell 212, von Klagenfurt aus. In enger Abstimmung mit der Krisenkoordination der slowenischen Streitkräfte unterstützen sie in der besonders stark vom Unwetter betroffenen Region Dravograd-Mežica-Črna na Koroškem. Bisher hatten die beiden Helikopter in insgesamt 99 Starts und Landungen slowenische Spezialisten zum Wiederaufbau des Stromnetzes eingeflogen und dringend benötigte Güter wie Lebensmittel, Medikamente, Trinkwasser, Schaufeln und Werkzeug in abgeschnittene Ortschaften geschafft. Der "Black Hawk"-Transporthubschrauber flog dabei auch zwei jeweils etwa drei Tonnen schwere Sanitärcontainer nach Mežica.

Die Hubschrauberbesatzungen nehmen die Hilfsgüter südlich von Slovenj Gradec auf, bevor sie sie in die - durch den slowenischen Krisenstab - festgelegten Ortschaften im Katastrophengebiet fliegen. Insgesamt transportierten die beiden Maschinen bisher 84 Personen und etwa 20.500 Kilogramm Last. "Österreich kann stolz auf die Leistungen seines Heeres sein", sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) zum Hilfseinsatz des Heeres, der in Kärnten und der Steiermark auch am Boden weitergeht.

Assistenzeinsatz in Kärnten und der Steiermark

In der Steiermark standen am Freitag 70 Soldatinnen und Soldaten im Assistenzeinsatz. Sie stabilisieren in Bad Gleichenberg und in Gnas Hangrutschungen mittels zu errichtenden Krainerwänden, bearbeiten einen Windbruch in Pirching am Taubenberg und helfen im Bezirk Feldbach beim Beseitigen von Geröll, Schutt und Schlamm.

In Kärnten arbeiten 120 Soldatinnen und Soldaten des Pionierbataillons 1 aus Villach sowie des Bau-Pionierzuges des Militärkommandos Kärnten im Assistenzeinsatz, um Schadstellen zu bereinigen. Die 50 Tonnen-Fähre zwischen Rottenstein in der Gemeinde Ebental und Guntschach bei Glainach hatte am Donnerstag den Betrieb aufgenommen. Sie transportiert Personal und schweres Gerät der Wildbach- und Lawinenverbauung des Landes Kärnten sowie Bundesheer-Pioniergerät. Es gilt einen Zufahrtsweg zur Fähre zu errichten. Villacher Pioniere werden dabei Faltstraßen zum Einsatz bringen. Zunächst wird die Wildbach- und Lawinenverbauung Kärnten eine Hangrutschung im Raum Guntschach bereinigen. Später ist die Versorgung der derzeit auf dem Landweg unerreichbaren Ortschaft Guntschach sichergestellt. Autos der Bewohner von Guntschach werden voraussichtlich am Samstag um die Mittagszeit mit der 50 Tonnen-Fähre nach Rottenstein überstellt. Pioniere haben bei Glainach bereits den Personen-Fährbetrieb über die Drau für die Bewohner aufgenommen. Ein Hubschrauber Agusta Bell 212 steht weiterhin für Erkundungs- und Transportflüge bereit. Der "Black Hawk" hat seinen Einsatz in Kärnten beendet, teilte das Bundesheer mit.

Mittlerweile öffnen auch wieder Touristenattraktionen in den von den Niederschlägen betroffenen Gebieten. Hatte die besonders in den heißen Monaten beliebte Tscheppaschlucht in Ferlach ihren Betrieb einstellen müssen, so haben die Mitarbeiter der Ferlacher Kommunal GmbH gemeinsam mit dem Wirtschaftshof Ferlach, den Mitarbeitern der Carnica Radwegpflege und vielen freiwilligen Helfern des Canyoning Teams und des Gasthofs Deutscher Peter den Wanderweg wieder in Stand gesetzt. Eine Begehung durch einen Geologen ergab grünes Licht, am Freitag stand der Weg durch die Schlucht wieder offen.

Nach einer neuerlichen Beurteilung der Situation in den Klagenfurter Strandbädern konnte für Freitag zumindest das Strandbad Loretto geöffnet werden. Laut Stadtwerke Klagenfurt muss das Strandbad Klagenfurt noch geschlossen bleiben. Die Aufräumarbeiten liefen nach wie vor auf Hochtouren, im Laufe des Tages sollte klar sein, ob das Strandbad Klagenfurt am Wochenende aufsperren könne.

