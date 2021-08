Sieben tödliche Kinderunfälle in Salzburg seit 2016

Der VCÖ betonte, dass in den Städten und Gemeinden verstärkte Maßnahmen für ein kindgerechtes Verkehrssystem nötig sind. "Wenn es um tödliche Kinderunfälle geht, kann nur eine Zahl das Ziel sein: Null", hieß es in einer Aussendung. In den vergangenen fünf Jahren haben 86 Bezirke (inklusive 20 Wiener Bezirke) und Statutarstädte dieses Ziel erreicht, wie die Analyse zeigte. Doch in 30 Bezirken verunglückten seit dem Jahr 2016 insgesamt 39 Kinder im Straßenverkehr. In zwei Bezirken - Braunau und Hallein (Tennengau) - kamen jeweils drei Kinder ums Leben. Jeweils zwei Todesopfer waren in den Bezirken Korneuburg, Liezen, Salzburg Umgebung und Schwaz zu beklagen.

Sieben tödliche Kinderunfälle in Salzburg

Heuer kamen bereits drei Kinder bei Verkehrsunfällen ums Leben, zwei in Oberösterreich und ein Kind in Kärnten, berichtete der VCÖ. Im gesamten Vorjahr wurden zwei Kinder im Straßenverkehr getötet, das Jahr 2019 wurde von 16 Todesopfern überschattet. Im Bundesländer-Vergleich weist Oberösterreich die meisten tödlichen Kinderunfälle in den vergangenen fünfeinhalb Jahren auf, mit neun, die zweithöchste Opferzahl verzeichnen Salzburg und Niederösterreich mit jeweils sieben. In Wien, Tirol und der Steiermark kamen seit dem Jahr 2016 jeweils drei Kinder bei Verkehrsunfällen ums Leben, in Kärnten vier und in Vorarlberg zwei. Nur im Burgenland gab es in den vergangenen Jahren keinen einzigen tödlichen Kinderunfall.

VCÖ will Maßnahmen für mehr Sicherheit

Der VCÖ betonte, dass es weitere Maßnahmen braucht, um die Gesundheit der Kinder zu schützen und ihre Sicherheit zu erhöhen. "Unser Verkehrssystem nimmt auf die Schwächsten im Verkehr zu wenig Rücksicht. Es braucht verstärkte Maßnahmen, die das Verkehrssystem kindgerecht machen, damit Kinder selbstständig und sicher zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sein können", stellte VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest.

(Quelle: APA)