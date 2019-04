Der schneereiche Winter hat nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland für erfreuliche Ergebnisse in allen Winter-Kategorien gesorgt: Im Bereich Tourenski und Langlauf konnten die Umsätze in Deutschland mehr als verdoppelt werden, bei Bobs und Rodeln wurde der Umsatz gar verdreifacht. Derzeit bereitet man sich auf die Hochsaison für Lauf- und Radsport vor. Besonders der Radsport boomt traditionell um die Osterzeit besonders. Roland Biladt, Geschäftsführer für Deutschland, sagt: "Mit der neuen Filiale in Kempten erschließen wir die Region Allgäu und ein großes Einzugsgebiet, in dem Sport eine gewichtige Rolle spielt. Durch die zu den Allgäuer Alpen hat vor allem der Bergsport - vom Schifahren bis zum Wandern - ganzjährig Saison."

Hervis errichtet moderne Filiale in Kempten

Vor allem die neuen Filialen von Hervis - wie die in Kempten - bieten ein riesiges Sortiment an Produkten und Zubehör der beliebtesten Sportarten, eine große Auswahl an Sneakers und Mode und natürlich sämtliche Trendsportarten. Besonders ins Auge sticht das Kompetenzzentrum "Body Lab": Hier können Kunden Sportartikel individuell an ihre Bedürfnisse anpassen lassen. Im Body Lab werden verschiedene Tests und Messungen, z.B. eine 3D Fußvermessung, eine Sohlen- oder Schischuhanpassung aber auch Wadenvermessung durchgeführt. Im Store angebrachte Screens machen eine direkte Verknüpfung mit dem Online-Store möglich und garantieren ein modernes Einkauferlebnis.

Neuer Store in Vorarlberg

Hervis vergrößert auch in Vorarlberg sein Filialnetz: Am 2. Mai eröffnet ein neuer Store in Hohenems. Auf einer Fläche von 800 Quadratmetern präsentiert der Sportartikelhändler die neuesten Produkte und Trends aus den Bereichen Sport und Lifestyle. Die Filiale besitzt außerdem das Kompetenzzentrum Body Lab. Dort kann jeder Kunde durch verschiedenste Tests und Messungen das optimale Produkt für sich finden.

Hervis in Zahlen

Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 3.230 MitarbeiterInnen, davon 387 Lehrlinge. Mit insgesamt 225 Standorten ist Hervis neben Österreich auch in Deutschland, Slowenien, Ungarn, Tschechien, Kroatien und Rumänien präsent.