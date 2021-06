Superbenzin kostet in den Niederlanden fast um die Hälfte, Diesel in Schweden um ein Drittel mehr als in Österreich. Am billigsten tankt man in Europa in Bulgarien.

Sprit in Nachbarländern teurer

Empfindliche Aufschläge gibt es in vielen Nachbarländern Österreichs. Für eine 50-Liter-Tankfüllung mit Superbenzin ist in Italien um rund 17 Euro mehr zu zahlen, in Deutschland um rund 15 Euro, in der Slowakei um fünf Euro. Aber auch in Kroatien kostet die Tankfüllung um 7 Euro mehr, kosten für den Währungstausch noch nicht mitgerechnet. Etwa gleich viel kostet eine Tankfüllung in Tschechien, spürbar weniger in Ungarn und Slowenien. In Bulgarien erspart man sich bei einer Tankfüllung Diesel 11 Euro.

Fast nirgendwo sind die Spritpreise so niedrig wie in Österreich.

Diesel in Bulgarien billiger

Bei Diesel wiederum ist für eine Tankfüllung mit 50 Litern in der Schweiz um gut 16 Euro mehr zu zahlen als in Österreich, in Italien beträgt der Aufschlag 13 Euro, in Frankreich 10 Euro und in Deutschland, Kroatien und Griechenland immer noch sieben bis acht Euro. In Slowenien, Ungarn und der Slowakei gibt es geringere Mehrkosten, in Bulgarien erspart man sich 9 Euro pro Tankfüllung.

VCÖ empfiehlt sparsame Fahrweise

Der VCÖ empfiehlt eine spritsparende Fahrweise, um Geldbörse und Klima zu schonen. "Das Verbrennen von einem Liter Benzin verursacht 2,3 Kilogramm CO2, von einem Liter Diesel sogar 2,6 Kilogramm CO2. Wer um zehn Liter weniger Sprit verbraucht, vermeidet so viel CO2 wie eine vollbepackter Reisekoffer wiegt", vergleicht VCÖ-Experte Michael Schwendinger.

