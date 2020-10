Im abgelaufenen Jagdjahr wurden insgesamt 407.000 Stück Schalenwild (plus 2,8 Prozent) erlegt, darunter 278.000 Stück Reh- (minus 2,3 Prozent), 57.500 Stück Rot- (plus 4,6 Prozent), 47.300 Stück Schwarz- (plus 54,7 Prozent) und 19.100 Stück Gamswild (minus 7,7 Prozent). Der Großteil der Abschüsse von sonstigem Haarwild (284.000; plus 30,1 Prozent) entfiel wiederum auf Hasen (142.000; plus 39,4 Prozent) und Füchse (69.200; plus 12,7 Prozent).

Was in Österreich geschossen wird

Fasane (74.800; plus 25,4 Prozent) waren vor Wildenten (48.300; plus 23,3 Prozent) die bedeutendste Gruppe erlegten Federwilds. Dahinter reihten sich - nach Zahl der Abschüsse - Wildtauben (14.900; plus 4,6 Prozent), Rebhühner (2.900; plus 25,4 Prozent) und Schnepfen (2.200; plus 10,7 Prozent). Die prozentuelle Abnahme der Abschüsse sank am stärksten bei Wildgänsen (1.500; minus 41,0 Prozent).

Die Anzahl der insgesamt gültigen Jahresjagdkarten sank auf 131.000 (minus 0,5 Prozent). Darüber hinaus wurden 12.000 Jagdgastkarten (minus 4,5 Prozent) unterschiedlicher Gültigkeitsdauer ausgegeben.

(Quelle: APA)