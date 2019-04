Für Georg Schwarz, Berater von EY, keine Überraschung: "In einigen Märkten - unter anderem in der Schweiz - führte die hohe Zahl an Model-3-Neuzulassungen ebenfalls dazu, dass insgesamt das Segment der E-Autos stark zulegte." Aber er schränkt auch ein: "In anderen wichtigen Märkten hingegen stiegen die Tesla-Model-3-Neuzulassungen zwar ebenfalls stark, in Deutschland reichte es aber beispielsweise 'nur' zu Platz 48 in der Zulassungsstatistik."

Tesla rechnet mit gutem Absatz

Die kommenden Monate würden zeigen, ob die Versorgung des europäischen Marktes mit Model 3 weiterhin in dieser Größenordnung möglich ist - und ob sich sogar noch höhere Absatzzahlen erzielt werden könnten. Insgesamt zeige der Erfolg des Model 3, das erst seit Februar in Europa ausgeliefert wird, dass ein großes Interesse an einem derartigen Mittelklasse-E-Auto bestehe - nicht zuletzt bei Privatpersonen, die für die Mehrzahl der Model-3-Neuzulassungen verantwortlich seien.

"Im Lauf dieses Jahres und vor allem im kommenden Jahr wird die Auslieferung weiterer attraktiver E-Autos - etwa von den deutschen Herstellern - starten. Abhängig von den Produktionskapazitäten rechnen wir auch hier mit guten Zulassungszahlen - die Nachfrage ist jedenfalls definitiv vorhanden, wie das Model 3 zeigt", so Schwarz. Seine Einschätzung: "Dann kann der Marktanteil von E-Autos, der zurzeit noch zum Teil deutlich unter fünf Prozent liegt, rasch zweistellig werden."

(APA)