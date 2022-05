Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr der 18-Jährige am Montagnachmittag mit seiner 17 Jahre alten Freundin nach Reutte im Tiroler Außerfern.

Mord und Suizid in Reutte

Auf einem Parkplatz dürfte der Deutsche der Österreicherin in seinem Auto mehrere Stichverletzungen in der Brust zugefügt "und sich im Anschluss an die Tat in suizidaler Absicht von der dortigen Brücke gestürzt haben", so die Tiroler Polizei am Dienstagmorgen in einer Aussendung. Die junge Frau sei tot im Auto aufgefunden worden. Derzeit gehe man davon aus, dass dort auch der tödliche Messerangriff verübt wurde, teilte die Leiterin des Landeskriminalamts, Katja Tersch, der APA auf Anfrage mit. Das Opfer stamme aus dem Bezirk Imst, auch ihr Freund habe dort gelebt, sagte Tersch weiter.

Tiroler Gemeinde nach Bluttat unter Schock

Die vermutliche Tatwaffe, ein Klappmesser, konnte am Tatort sichergestellt werden. Der Deutsche stürzte sich von der 114 Meter hohen Hängebrücke Highline 179 in den Tod. Das Motiv für die Tat sowie die näheren Umstände waren Dienstagfrüh noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Polizei war auf die Tat durch eine Passantin aufmerksam gemacht worden, die Montagabend den Suizid des jungen Mannes gemeldet hatte. Die Obduktion der beiden Toten werde am Dienstag durchgeführt, hieß es.

Hilfe für Frauen

In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555 (kostenlos und rund um die Uhr), www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722)

