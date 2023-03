Ukrainischer Präsident Selenskyj hält Rede vor Nationalrat

Wenn der ukrainische Präsident am Donnerstag vor dem Nationalrat per Video spricht, ist es das zweite Mal, dass sich Wolodymyr Selenskyj an Österreich wendet. Ende Juni hatte Selenskyj im Rahmen des 4Gamechangers-Festivals in der Wiener Marx Halle in einer Live-Schaltung zu österreichischem Publikum gesprochen. Dabei dankte er jenen, „die verstehen, wer an diesem Krieg schuld ist“. Er verteidigte Sanktionen gegen Russland und warnte vor einem „Migrationstsunami“ aus Afrika.

FPÖ wettert gegen Selenskyj-Rede

Selenskyj ist nach Kriegsbeginn in den Parlamenten von fast allen 27 EU-Ländern zu Wort gekommen. In Österreich war die NEOS-Initiative vom März des Vorjahres, Selenskyj zu einer Videoansprache einzuladen, am Widerstand der FPÖ gescheitert. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) war zwar bereit, Selenskyj in den Nationalrat einzuladen. Bedingung sei allerdings ein Einvernehmen unter den Fraktionen, wie er der APA sagte. Die SPÖ hatte sich nach ursprünglichem Zögern später nicht dagegen ausgesprochen.

17.03.2022, Berlin: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht auf einer Videoleinwand im Bundestag. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. NEOS wollen Selenskyj vor Parlament sprechen lassen Der Ukraine-Krieg lässt die Diskussion um Österreichs Neutralität nicht verstummen. So war ein Vorschlag der NEOS in der Präsidiale des Nationalrats, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj …

Statt Selenskyj trat schließlich der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk Mitte Juni persönlich im Parlament auf. Stefantschuk plädierte in Wien vor Beginn einer Nationalratssitzung für eine EU-Annäherung seines Landes. Wenig später erhielt die Ukraine beim EU-Gipfel tatsächlich den EU-Beitrittskandidatenstatus.

Thank you to everyone who supports the ???????? struggle for independence! ???????? didn't waste a single week during the full-scale war – we're constantly strengthening our state, our Defense & Security Forces, our confidence in advancing towards victory. Glory to our warriors! Glory to ????????! pic.twitter.com/BGwMwEk03x — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 29, 2023

Nun lud Sobotka Selenskyj formell zu einer virtuellen Rede im Parlament ein. Offiziell findet das Statement um 9.05 Uhr nicht im Rahmen der Nationalratssitzung, sondern bei einer „parlamentarischen Veranstaltung“ im Vorfeld der Plenarsitzung statt. Danach können sich die Klubs zu Wort melden. Im APA-Interview betonte Sobotka, dass er kein „Störfeuer der FPÖ“ erwarte. Er werde „Verbalangriffe“ nicht akzeptieren, so Sobotka.

Selenskyj-Rede für FPÖ "Anschlag auf Neutralität"

FPÖ-Chef Herbert Kickl sprach von einem „Taschenspielertrick“. Er kritisierte, dass dem „Präsidenten einer kriegsführenden Nation“ der Sitzungssaal des Nationalrats zur Verfügung gestellt werde und kündigte Protest an. Die FPÖ werde keine Beitragstäterschaft zu diesem „Anschlag auf Österreichs Neutralität leisten“.

Druck auf Raiffeisen Bank wegen Russland-Geschäften

Fast zeitgleich mit Selenskyjs Rede beginnt am Donnerstag zudem die Hauptversammlung der Raiffeisen Bank International (RBI). Dort dürfte es um das umstrittene Russland-Geschäft der Bank gehen, das auch der Ukraine missfällt. Die Bank bekommt deswegen zunehmend Druck von der Europäischen Zentralbank (EZB). Selenskyj seinerseits hat in einem Erlass Sanktionen gegen die russische Leasingtochter der Raiffeisen sowie gegen den Vorstandsvorsitzenden der russischen Tochterbank von Raiffeisen, Sergej Monin, und dessen Vorstandskollegen Nikita Patrachin verfügt. Damit sind ihnen zehn Jahre lang Geschäfte in der Ukraine verboten. Außerdem wäre etwaiges Vermögen in der Ukraine einzufrieren.

Demos vor Parlament und RBI-Zentrale angekündigt

Sowohl vor dem Parlament als auch vor der RBI-Zentrale sind Demonstrationen geplant. Während vor dem Hohen Haus linke Gruppierungen und Friedensaktivisten gegen die Rede des „ukrainischen Kriegspräsidenten“ protestieren, gehen vor der Bank Ukrainer auf die Straße.

In Österreich fanden nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24. Februar 2022 rund 90.000 Ukrainer und Ukrainerinnen Zuflucht. Knapp 54.000 befinden sich laut Innenministerium Anfang März in der Grundversorgung.

(Quelle: APA)