"Die Bergung ist gerade erst im Gange." Der für den Katastrophenschutz zuständige Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) sagte, es handle sich um einen 82-Jährigen. Er dürfte das Haus in Treffen verlassen und von einer Mure erfasst worden sein.

Weitere Person abgängig

Von einem zweiten Vermissten war zu Mittag weiter nichts bekannt. Es gab Meldungen über eine Person, die im Auto zunächst stecken geblieben und dann mitgerissen worden sein soll.

Schwere Unwetter in Kärnten

Schwere Unwetter haben vergangene Nacht und am Mittwoch ganze Ortschaften im Kärntner Bezirk Villach-Land verwüstet. Die Gemeinde Arriach ist von der Außenwelt abgeschnitten. Bäche traten über die Ufer, Muren gingen ab und verschütteten die Häuer teils bis zum ersten Stock – es wurde Zivilschutzalarm ausgerufen.

Zehn bis 15 Menschen, die in ihren vermurten Häusern eingeschlossen waren, wurden am Vormittag mit Hubschraubern geborgen, Bezirkshauptmann Bernd sagte Riepan. Andere vom Unwetter Betroffene zogen es vor, in ihren Häusern zu bleiben, etwa wenn die oberen Stockwerke weiter bewohnbar waren. Wie viele Menschen in der Region durch die vermurten Straßen zuhause festsaßen, könne man nur schätzen, sagte der Bezirkshauptmann. Notquartiere brauche es derzeit nicht.

Zivilschutzwarnung ausgerufen

In Treffen am Ossiacher See und in der Gemeinde Arriach wurde noch in der Nacht eine Zivilschutzwarnung ausgegeben. Die Bewohner wurden aufgefordert, in den Häusern zu bleiben – im Freien herrsche Lebensgefahr.

Schlimme Bilder aus #Arriach in #Kärnten, welches heute Nacht von mehreren Unwetterzellen getroffen wurde. Der Ort ist derzeit lt. ORF von der Außenwelt abgeschnitten und nicht durch die Einsatzkräfte erreichbar





Arriach von Außenwelt abgeschnitten

Die Kärntner Gemeinde Arriach ist nach den schweren Unwettern von der Außenwelt abgeschnitten. Bürgermeister Gerald Ebner (FPÖ) sagte am Mittwochvormittag gegenüber der APA: "Alle Verbindungsstraßen sind weggeschwemmt." In der Gemeinde herrscht Zivilschutzalarm, gearbeitet wird im Notbetrieb. "Wir versuchen, die Lage irgendwie in den Griff zu bekommen. Aktuell warten wir auf schweres Gerät des Bundesheeres, das wir dringendst benötigen."

Bundesheer in Kärnten im Einsatz

Auch innerhalb der Gemeinde sind Verkehrswege unpassierbar. Ebner: "Einige Höfe sind derzeit nicht einmal zu Fuß erreichbar." Hauptsächlich Feuerwehrleute versuchen nun, mit den abgeschnittenen Haushalten Kontakt aufzunehmen. Bisher habe er keine Berichte über Vermisste in seiner Gemeinde, sagte Ebner. Wie lange es noch dauern wird, bis das Bundesheer nach Arriach vordringen kann, war zunächst unklar, wie Sprecher Christoph Hofmeister sagte. "Wir kämpfen uns durch." 100 Soldaten der Villacher Pioniere seien derzeit im Einsatz. "Schritt für Schritt" versuche man, die Straße ins Gegendtal frei zu bekommen. Schweres Gerät ist im Einsatz, Schaufler und Soldaten mit Motorsägen, um die umgestürzten, in einander verkeilten Bäume zu beseitigen.

Menschen in Häusern eingeschlossen

"Mehrere Bäche sind über die Ufer getreten. Der Großraum Treffen ist komplett überflutet und vermurt", sagte Hans-Jörg Rossbacher von der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) Mittwochfrüh auf APA-Anfrage. Ein Einsatzstab wurde einberufen, er tagte im Feuerwehrhaus in Treffen. Fellner hat für 18.30 Uhr kurzfristig zu einer Pressekonferenz ins Feuerwehrhaus geladen.

Erstes Ziel der rund 30 Feuerwehren, die in dem Gebiet im Einsatz sind, war es vorerst, Häuser zu erreichen, in denen noch Personen eingeschlossen sind.

Wie viele Gebäude genau betroffen sind, könne man vorerst nicht sagen. In den frühen Morgenstunden startete ein Polizeihubschrauber zu Erkundungsflügen, auch das Bundesheer wurde angefordert.

Dieses eindrucksvolle Vergleichsbild verdeutlicht gut die enorme Wucht der Wassermassen heute morgen in Treffen am Ossiacher See. Zu sehen ist die Hauptstraße des Ortes gen Süden

Murenabgänge erschweren Einsätze

Seit 4 Uhr stand das Rote Kreuz im Einsatz, sagte Rot-Kreuz-Sprecherin Melanie Reiter auf APA-Anfrage. Was den Einsatz aber enorm erschwert, sind die Vermurungen: "Ab dem Feuerwehrhaus Treffen kommt man nicht mehr weiter. Es kommt kein Fahrzeug durch, man braucht schweres Gerät." Neben der Katastrophenhilfsmannschaft ist das Rote Kreuz auch mit einem Kriseninterventionsteam im Gegendtal.

Unwetter. In Villach wurden Häuser abgedeckt, Bäume entwurzelt und die Einsatzkräfte stehen im Dauereinsatz. Aber die Nachbargemeinden Treffen und Arriach (Korr.) hat es richtig übel erwischt.

Unfassbare Regenmengen

Ausgelöst worden waren Muren und Überflutungen durch heftigen Regen in der Nacht. Laut Wetteraufzeichnungen fiel allein in der Zeit von 2 bis 6 Uhr rund 117 Liter Niederschlag pro Quadratmeter – damit regnete es innerhalb von vier Stunden so viel wie ansonsten innerhalb von mehreren Wochen.

#Kärnten hat es schwer erwischt. Murenabgänge und viele umgestürzte Bäume durch Orkanböen und Starkregen rund um #Villach und den Ossiacher See.



Regenmengen 24h

Arriach 135 mm

Villach 117 mm



Seit Messbeginn der jeweiligen Wetterstation gab es noch nie so große Regenmengen in so kurzer Zeit. In Villach wird seit 1930 gemessen, in Flattnitz seit 1971 und in Arriach seit 1990. "Statistisch gesehen kann man von einem Ereignis sprechen, dass ungefähr alle 100 Jahre zu erwarten ist", sagt ZAMG-Meteorologe Hohenwarter. Die Gewitter brachten stellenweise auch heftige Sturmböen. Dienstagabend wurden zum Beispiel in Arriach 128 km/h gemessen.

Heftige Unwetter

Bereits am Dienstagabend hatten die Unwetter in Kärnten begonnen, in Villach, den Bezirken Villach-Land und Feldkirchen sowie rund um den Millstätter See und in Bad Kleinkirchheim rückten 70 Feuerwehren zu 150 Einsätzen aus. Besondere Probleme bereitete Sturm mit teilweise orkanartigen Böen. Bäume stürzten um und ganze Dächer wurden abgedeckt.

Laut Polizei wurden auch Stromkabel gekappt. Wie zum Beispiel in Ferlach: Durch einen Blitzschlag stürzte eine 15 Meter hohe Linde auf eine Oberstromleitung. Durch die Zugkraft der niedergedrückten Stromleitung wurden die Dächer von zehn Gebäuden beschädigt, indem die Dach-Stromhalterungen ausrissen.

Am Mittwoch entstehen im Gebiet von Kärnten und der Steiermark bis Ober- und Niederösterreich noch weitere Regenschauer und teils kräftige Gewitter, vereinzelt auch in anderen Regionen. Die Regenmengen sollten nicht mehr so extrem sein wie in der Nacht, aber wegen der teils schon gesättigten Böden sind weitere Muren und kleinräumige Überschwemmungen nicht ausgeschlossen.

(Quelle: APA)