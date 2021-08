Gesteigertes Wohlbefinden, bessere Gesundheit, mehr Work-Life-Balance und Produktivität, dafür weniger Stressgefühl am Arbeitsplatz. Das würde sich wohl jeder Arbeitnehmer wünschen. Laut einer isländischen Studie ist das möglich: Und zwar mit der Viertagewoche. In den Jahren 2015 und 2017 wurde die Arbeitszeit der Studienteilnehmer von 40 auf 35 oder 36 Stunden reduziert. Mittlerweile arbeiten etwa 86 Prozent der Arbeitnehmer in Island entweder weniger oder haben das Recht, eine verkürzte Arbeitszeit einzufordern. Auch in Österreich werden solche Konzepte derzeit heiß diskutiert.

Lebensqualität und Erholungseffekt steigen

Dass eine Viertagewoche zahlreiche positive Effekte haben kann, bestätigt auch Arbeitspsychologin Birgit Artner gegenüber SALZBURG24. Studien wie jene aus Island hätten gezeigt, dass die Lebensqualität kurzfristig steigen kann, genauso wie der Erholungseffekt. Auch das Burn-Out-Risiko könne sinken. „Man kann also sagen, dass es eine bessere Work-Life-Balance gibt.“

Work-Life-Balance wird wichtiger

Und genau diese Work-Life-Balance werde immer wichtiger, sagt Artner. „Früher haben sich die Leute über die Arbeit definiert, nach dem Motto ‚Arbeit ist Leben‘.“ Das sei heute weniger der Fall. Diese Trendwende habe das Home-Office während der Pandemie noch beschleunigt. Es sei aufgrund der gewonnenen Flexibilität möglich, mehr auf den individuellen Rhythmus einzugehen und zum Beispiel während der Mittagspause eine Runde Joggen zu gehen oder etwas zu kochen.

Einstellung gegenüber Arbeit verändert sich

Diese veränderte Sicht auf die Arbeit gebe es bei uns schon seit rund zehn bis 15 Jahren, schätzt die Expertin. Dies mache sich mittlerweile schon beim Recruiting von neuen Mitarbeitern bemerkbar: „Als Unternehmen punktet man vor allem mit Flexibilität, Mitbestimmung und Handlungsspielraum für die Arbeitnehmer.“ Branchen, in denen es nötig sei, täglich um neun Uhr im Büro zu sein, werden sich schwer tun, Leute zu finden, vermutet Artner. Jedoch merkt sie an, dass flexible Arbeitszeiten wohl nicht in allen Bereichen möglich seien. „Gut vorstellen kann ich es mir im Büro oder in der Verwaltung.“ Schwieriger sei es jedoch in der Schichtarbeit, etwa in Krankenhäusern, Verkehrsbetrieben oder bei der Polizei. Hier sei es generell zum Beispiel aufgrund des Personalmangels eine Herausforderung, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Auch bei Lehrkräften oder in der Kinderbetreuung sieht Artner das Modell der Viertagewoche als eher schwer umsetzbar an.

Besonders Jüngere würden deshalb schon bei der Berufswahl auf ganz bestimmte Faktoren achten: „Viele Lehrlinge haben heute eine andere Haltung. Arbeit muss mit Goodies verbunden sein, es soll Spaß machen.“ Dies hänge mit dem Wandel der Gesellschaft und veränderten Werten zusammen. „Arbeit hat einen anderen Stellenwert im Gesamten.“

Flexible Arbeitsmodelle als Chance

In Zukunft sieht Artner deshalb ein Umdenken als wichtig an. Anstatt bloß weniger zu arbeiten, müssen wir anders arbeiten, sagt sie: „Es ist wichtig, dass die Arbeitszeit eingehalten wird und das Arbeitspensum passt. Nur weniger zu arbeiten, ist zu leicht gedacht.“ Die Corona-Krise habe bereits in einigen Bereichen gezeigt, dass plötzlich flexible Modelle möglich seien, wie etwa ein Ausbau von Gleitzeit oder Home-Office. Hier sieht die Arbeitspsychologin eine große Chance: „Flexibilisierung hat Potenzial, nachhaltiger zu werden.“

Nicht jeder profitiert gleichermaßen

Sie betont jedoch, dass eine Flexibilisierung des Arbeitsalltags nicht für Jedermann geeignet sei: „Manche machen sich mehr Stress, weil sie beweisen wollen, dass sie wirklich etwas tun.“ Dies sei bereits beim Home-Office der Fall gewesen. Auch bei der Viertagewoche würden genau diese Menschen Gefahr laufen, mehr im Stress zu sein. Eine Verkürzung der Arbeitszeit würde dieses Problem also nicht lösen. Gut geeignet seien flexiblere Arbeitsmodelle hingegen für jene, die sich ihre Zeit gut einteilen können und eine gute Selbstorganisation haben.

Langfristige Studien fehlen

Ob eine Viertagewoche Erfolg bringt, hänge aber von mehreren Faktoren ab. So würden Studien ebenfalls darauf hindeuten, dass die Lebensqualität manchmal nicht anhaltend steigt. Zudem komme es auf die genaue Umsetzung an. Denn wenn sich zum Beispiel das Arbeitspensum nicht entsprechend reduziert, entstehe kein Erholungseffekt, sagt die Expertin. Auch langfristige Studien zu den positiven Effekten würden noch fehlen.

Belastung hat oft mehrere Ursachen

Bei der in Österreich diskutierten Variante, die die SPÖ vorschlägt, soll die Arbeitszeit um 20 Prozent reduziert werden. Eine alleinige Reduktion der Arbeitszeit sei aber nicht das einzige, was bei Problemen wie Überlastung oder anderen psychischen Erkrankungen in Hinblick auf den Arbeitsplatz zur Lösung beitrage. „Wenn jemand überlastet ist, braucht es oft einen anderen Ansatz. Man sollte sich zum Beispiel die Frage stellen, warum man überarbeitet ist.“ Das kann viele Ursachen haben, weiß die Expertin: „Hat man sich selbst zu viel zugemutet, oder vielleicht hat man zuhause noch kleine Kinder.“ All diese Fragen müsse man zuerst beantworten, um nachhaltig gegen Belastungen vorzugehen. Nicht außer Acht zu lassen sei auch der finanzielle Aspekt. Denn wenn weniger Arbeitszeit auch weniger Gehalt bedeute, könnten sich das manche gar nicht leisten.

Gesetzliche Verpflichtung „problematisch“

Der Wunsch, weniger zu arbeiten und mehr Freizeit zu haben, ist für Arbeitsökonometrie-Experte Martin Halla grundsätzlich nachvollziehbar. Eine gesetzliche Verpflichtung hält er jedoch für problematisch. Besonders die Ankündigung, dass der Lohn bei geringerer Arbeitszeit gleich bleibe, sei unrealistisch. Eine Reduktion der Arbeitszeit sei nach Absprache bereits jetzt in vielen Betrieben auf freiwilliger Basis möglich.

Hinsichtlich der isländischen Studie merkt der Experte im S24-Interview an, dass hier Berufe im öffentlichen Sektor untersucht worden seien. „Diese Ergebnisse auf den gesamten privaten Sektor umzulegen, finde ich absurd. Wie soll zum Beispiel ein Kellner in kürzerer Zeit gleich viele Gäste bedienen?“ Die Aufteilung von Jobs sei außerdem nicht so einfach, das zeige sich auch am Beispiel eines Arztes im Krankenhaus. Es sei schwierig, einen Arzt nur für 32 Stunden anzustellen und einen anderen für acht. Die Aufgaben, die zu erledigen sind, seien sehr komplex.

Firma spielt große Rolle bei Umsetzbarkeit

Momentan sieht Halla in dem Vorschlag der Viertagewoche einen „Werbeslogan“. Man müsse viel realistischer überlegen, was genau darunter zu verstehen ist. Es müsste etwa genau definiert werden, für welche Berufsgruppen das Modell dann gelten soll. „Unternehmen wissen meistens selbst am besten über ihre Arbeitszeit und -kräfte Bescheid und teilen diese optimal ein.“ Ob eine Viertagewoche bzw. eine Flexibilisierung der Arbeitszeit funktioniert, hänge zu einem großen Teil von der Firma ab: „Das kann der Gesetzgeber vorher nicht wissen.“

Viertagewoche: Diskussion unter „realistischeren Parametern“

Dass es besonders Arbeitnehmer mit geringeren Qualifikationen schwerer haben, individuelle Wünsche zu äußern, gerade wenn sie für Großkonzerne arbeiten, erkennt Halla an. Dennoch würde man der Wirtschaft bei einer gesetzlichen Verpflichtung in einem nicht vorstellbaren Ausmaß schaden. „In Summe halte ich das für ein irregroßes Experiment, das wahrscheinlich nicht gut ausgeht.“ Es sei dennoch wichtig, über eine Arbeitszeitverkürzung zu diskutieren, aber eben unter realistischeren Parametern. Ansonsten spiele man mit den Hoffnungen der Arbeitnehmer.

Pensionen in Gefahr?

Abschließend merkt Halla an, dass sich eine generelle Viertagewoche möglicherweise negativ auf die Pensionen auswirken könnte: „Viele Frauen in Österreich arbeiten halbtags und zahlen somit weniger Versicherungsbeiträge ein.“ Das äußere sich dann in einer geringeren Pension. Wenn nun alle weniger arbeiten würden und entsprechend weniger verdienen, würde jeder geringere Beiträge einzahlen, was zu kleineren Pensionen führe.

In einer Sache sind sich die beiden Experten also einig: Eine Verringerung der Arbeitszeit allein ist keine Universallösung für mehr Produktivität, Zufriedenheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Dennoch wandelt sich die Einstellung zur Arbeit und der Wunsch nach mehr Flexibilität steigt bei vielen Arbeitnehmern. Bleibt abzuwarten, welche Lösungen sich in Zukunft hierfür finden.

(Quelle: SALZBURG24)