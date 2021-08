Ein Waldviertler hat laut Online-Medienberichten am Mittwochabend beim Duschen in Waidhofen an der Thaya eine Schlange entdeckt. Zu der nicht alltäglichen Begegnung sei es in Matzles nach einer Motorradausfahrt gekommen, hieß es.

Schlingnatter in der Dusche

Der Mann verließ demnach die Duschkabine und rief seine Familie um Verstärkung, um die Schlange einzufangen und wieder in der Natur freizulassen. Bei dem Tier soll es sich den Berichten zufolge um eine ungiftige Schlingnatter gehandelt haben.

Immer mehr Schlangen in Häusern

Zuletzt sind immer wieder Schlangen in Gebäuden entdeckt worden. In Breitenfurt (Bezirk Mödling) wurde am vergangenen Wochenende eine Äskulapnatter in einem WC-Spülkasten gefunden, am Montagabend hatte sich eine Ringelnatter hinter einem Heizkörper verkrochen. In beiden Fällen musste die Feuerwehr ausrücken.

(Quelle: APA)