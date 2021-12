Was NEOS von Nehammer-Regierung fordern

Anschließend müsse es aber zu einer Entlastung der Arbeitnehmer und Unternehmen durch die Abschaffung der kalten Progression und Senkung der Lohnnebenkosten kommen. Gehandelt werden müsse bei den Pensionen.

APA/ROLAND SCHLAGER Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) während einer PK mit dem Titel "Amtsverständnis und Ausblick Corona-Gipfel" am Dienstag, 7. Dezember 2021, in Wien. Kanzler Nehammer kündigt fixes Lockdown-Ende an Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat in seiner ersten Pressekonferenz als Regierungschef ein Ende des generellen Lockdowns mit kommendem Wochenende zugesichert: "Die Öffnung wird stattfinden."

NEOS-Chefin über Nehammer-Regierung

Am Ausgang der Pandemie müsse man nun Reformen angehen, so Meinl-Reisinger – und zwar echte. "Man hat das Drehen kleiner Schräubchen mit Pomp und Trara abgefeiert", meinte sie mit Blick auf die Situation vor der Pandemie.

Das habe vielleicht damals gereicht, nun tue es das nicht mehr. Die neue Regierungsmannschaft der ÖVP sei stark ÖAAB-dominiert. "Das ist das gute Recht der ÖVP", konzedierte die NEOS-Chefin. Der von Ex-Finanzminister Gernot Blümel ausgerufenen "Koste es, was es wolle"-Politik müsse nun aber eine Trendumkehr in Richtung "Das tun, was nötig ist" folgen.

Ruf nach Fokus auf Wirtschaft und Budget

Bis 2027 müssten inklusive Beamtenpensionen 27 Mrd. Euro aus dem Budget zu den Pensionen zugeschossen werden, monierte Meinl-Reisinger. "Da haben Sie die Dimension dessen, was an Zukunftsinvestitionen möglich ist" – etwa für Forschung oder Ökologisierung. Was bei letzterem Punkt derzeit am Tisch liege, sei auch nicht genug. So müsse etwa beim CO2-Preis nachgebessert werden. Ab 1. Juli 2022 kostet es 30 Euro, eine Tonne Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre zu blasen – die NEOS würden bei 60 Euro pro Tonne beginnen. "Pendlerpauschale und Dieselprivileg belassen und ein niedriger CO2-Preis - das ist zu wenig."

Ausbau der Kinderbetreuung

Weiter einfordern wollen die NEOS in der Pandemie offene Schulen. Darüber hinaus fordern sie einen Ausbau der Kinderbetreuungsplätze und der Öffnungszeiten dieser. Laut Berechnungen von EcoAustria würde ein flächendeckender Ausbau 1,6 Mrd. Euro kosten. Schließlich sollten alle Parteien ihre Finanzen komplett offenlegen. "Das erwarte ich mir als gesetzlichen Standard", so Meinl-Reisinger. Anträge dazu lägen bereits fertig im Parlament.

NEOS für Öffnung mit 2-G

NEOS plädieren für eine Öffnung von Handel, Gastronomie, Hotellerie und anderen Einrichtungen unter Anwendung der 2-G-Regel nach dem Wochenende. Alle diese Bereiche hätten ohnehin schon lange die entsprechenden Konzepte in der Schublade, meinte Meinl-Reisinger. "Man muss jetzt differenzieren, weil immer die Einschränkung der Freiheit begründet werden muss und nicht die Freiheit", so Meinl-Reisinger. Für die Öffnung werden es aber Auflagen brauchen wie eine FFP2-Maskenpflicht. Eine mögliche 2-G-plus-Regelung wäre für sie eine "kluge Maßnahme", weil dadurch noch einmal das Risiko gesenkt werde. Dazu hätten aber die Bundesländer eine PCR-Test-Infrastruktur aufbauen müssen. Das habe nur Wien getan - insofern sei eine 2G-plus-Regel in der Bundeshauptstadt auch "logisch". Sie sei "baff, wie unverantwortlich die Landeshauptleute agiert haben". Eine regionale Differenzierung des Lockdown-Endes um ein paar Tage wäre für sie kein Problem.

FPÖ gegen "Zwangsregime"

FPÖ-Chef Herbert Kickl will ein Ende des Lockdowns auch für Ungeimpfte. Bundeskanzler Nehammer offenbare nach nur einem Tag im Amt, dass er "trotz aller Beteuerungen, die Menschen zu einen, die Spaltung der Gesellschaft weiter vorantreibt", meinte dagegen Kickl. "Nehammer hat nicht verstanden, dass man nicht von der Überwindung der Spaltung sprechen kann, wenn man gleichzeitig den Lockdown für Ungeimpfte und das Vorhaben des gesetzlichen Impfzwangs aufrecht erhält." Daher müsse er von beiden Instrumenten Abstand nehmen und so "das Zwangs- und Nötigungsregime beenden".

(Quelle: APA)