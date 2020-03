Aktuelle Zahlen von Donnerstagfrüh würden laut Gesundheitsminister Anschober ein derzeit prozentuell starkes Ansteigen der Anzahl der positiven Coronavirus-Fälle in Österreich zeigen: "Derzeit sind wir in einem sehr, sehr starken Prozess des Ansteigens. Gestern in der Früh waren es 202 Erkrankungsfälle, jetzt gerade sind wir bei 302. Würde diese Kurve so weitergehen, hätten wir bereits in einer Woche sehr, sehr hohe Zahlen."

Verzögerung soll erreicht werden

Daher gehe es darum, eine Verzögerung zu erreichen. "Jetzt müssen wir einmal schauen, dass wir die aktuellen Maßnahmen umsetzen", erklärte Anschober. Dabei gehe es auch um die in den vergangenen Tagen von der Bundesregierung beschlossenen Schließung der Universitäten und der Einschränkung des schulischen Betriebs. Der Minister: "Im schulischen Bereich startet jetzt die Informationsarbeit."

Wirken der Maßnahmen braucht Zeit

Das Wirken der Maßnahmen werde Zeit brauchen. "Wenn das Paket so richtig in der Umsetzung angekommen ist, wird es einige Tage dauern, bis es zu wirken beginnt. Unsere Erwartung und Hoffnung ist dabei, dass wir schrittweise, das wird Wochen dauern, ein leichtes schrittweises Abflachen der Anstiegskurve erreichen." Information und Kommunikation hinsichtlich der Punkte wie dem Einschränken der Sozialkontakte sei da wichtig.

Während es laut Anschober in vielen Ländern Europas ein ähnliches Ansteigen der Zahl der Coronavirus-Krankheitsfälle wie in Österreich gebe, werde sich am viel stärker belasteten Italien vieles entscheiden. "Italien hat das in der Lombardei, was wir mit aller Kraft verhindern wollen, nämlich eine wirkliche Einschränkung des Gesundheitssystems, des Spitalversorgungssystems - das ist in Teilen der Lombardei nicht mehr handlungsfähig."

Maßnahmen noch offen

In Österreich würde erst nach einer ständig evaluierenden Begleitung der Entwicklung entschieden, welche Maßnahmen getroffen würden. "Es ist davon abhängig, was passt von diesem Bündel, das wir vorbereitet haben", erläuterte Anschober. "Es geht darum, punktgenau die richtigen Maßnahmen zu verwirklichen. Dann schauen wir, die Trendkurve in den nächsten Wochen möglichst abzudämmen."

Politiker folgen Experten

Nehammer wies darauf hin, dass im täglichen politischen Entscheidungsprozess in der Coronavirus-Problematik stark dem Rat von Expertinnen und Experten gefolgt wird. "Von ihnen wird genau beurteilt, was man noch tun kann", führte Nehmammer aus. "Der entscheidende Punkt ist, wann setze ich die Maßnahme. Die soll dann Wirkung erzielen. Das ist ein permanenter Prozess."

Der 47-Jährige pochte auch erneut darauf, dass jeder selbst zum Entschärfen der Virus-Situation beitragen können. "Ich kann mein eigenes Leben so ordnen, dass ich weniger als Überträger des Virus diene. Indem ich soziale Kontakte einschränke, weniger unter Freunde, zu Familientreffen gehe, große Ansammlung meide."

Nehammer: Keine Hand geben

Sehr wichtig sei, keine Hand zu geben. Nehammer: "Sie werden keinen Virologen finden, der nicht sagt, die größte Gefahr geht von unseren Händen aus. Darum sind wir alle Verantwortungsträger und -trägerinnen." Es gelte, primär die Schwachen und Älteren zu schützen. "Wir haben es in der Hand, diese Menschen zu schützen. Die Reduzierung der Sozialkontakte kann helfen, den Virus einzudämmen."

(Quelle: APA)