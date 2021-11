Wetter im November war "relativ normal"

Im November wurden auch die für einen Herbstmonat typischen großen Temperaturunterschiede verzeichnet: Zum Beispiel wurden am 4. November in Lutzmannsburg (B) 18,4 Grad gemessen und am 10. November in Brand (V) 18,7 Grad. Die tiefste Temperatur des Monats unter 1.000 Meter Seehöhe verzeichnete mit minus 9,8 Grad Weitensfeld in Kärnten am 30. November.

Niederschlagsmenge relativ normal

"Unter den wärmsten November-Monaten der 255-jährigen Messgeschichte liegt der November 2021 im Tiefland Österreichs in der vorläufigen Auswertung auf Platz 74", sagte Alexander Orlik von der ZAMG. Der November war im Tiefland um 0,5 Grad kühler als das Mittel von 1991 bis 2010 und um 0,7 Grad wärmer als das Mittel von 1961 bis 1990.

Im Großteil Österreichs lagen die Niederschlagsabweichungen im November 2021 zwischen minus 25 und plus 25 Prozent, speziell entlang des Alpenhauptkamms auch zwischen plus 25 und plus 75 Prozent. "Somit war die Niederschlagsmenge in diesem November relativ normal. Denn der typische Schwankungsbereich in einem November liegt bei etwa minus 40 bis plus 40 Prozent", so Orlik.

Erster Schnee im November

Im Bereich des Durchschnitts war im November 2021 auch der Zeitpunkt der ersten Schneedecke. So wurde es von 26. bis 28. November im Großteil Österreichs bis in tiefe Lagen weiß. Im klimatologischen Mittel ist die erste Schneedecke in den Landeshauptstädten zwischen dem 18. November (Innsbruck) und 30. November (Wien) zu erwarten.

(Quelle: APA)