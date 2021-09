216 Menschen brauchen intensivmedizinische Versorgung, zwei mehr als am Vortag und 18 mehr als noch vor einer Woche.

7-Tages-Inzidenz bei 143,3

Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug laut Daten des Innen- und Gesundheitsministeriums vom Mittwoch 143,3 Fälle auf 100.000 Einwohner. In Wien wurden in den vergangenen 24 Stunden 586 Neuinfektionen gemeldet, in Vorarlberg 60, in Tirol 111, in der Steiermark 178, in Salzburg 157, in Oberösterreich 526, in Niederösterreich 325, in Kärnten 50 und im Burgenland 29.

Mehr als 690.000 Corona-Patienten genesen

Seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühling 2020 sind in Österreich 728.696 bestätigte Fälle dokumentiert. An oder infolge von Covid-19 verstorben sind insgesamt 10.933 Menschen, seit dem gestrigen Dienstag waren es 15 weitere Todesfälle. Als genesen gelten 695.769 Personen, dabei wurden seit Dienstag 2.169 als wieder gesund gemeldet. Mit Stand Mittwoch laborieren in Österreich 21.994 Menschen aktiv an der Erkrankung, um 162 weniger als am Dienstag.

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden die Resultate von 541.192 PCR- und Antigenschnell-Tests eingemeldet, davon 257.398 der aussagekräftigeren PCR-Tests. Die Positiv-Rate bei diesen Tests betrug 0,8 Prozent. Dieser Wert liegt unter dem Schnitt der vergangenen Woche, mit durchschnittlich 1,3 Prozent positivem Ergebnissen.

60 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft

Einen Fortschritt gibt es bei den Impfungen: In Österreich sind jetzt mehr als 60 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, konkret sind es laut E-Impfpass 60,1 Prozent (5.364.832 Personen). Die Zahl der zumindest einmal geimpften Menschen liegt mit 63,6 Prozent (5.679.793 Menschen) nur knapp darüber. Am gestrigen Dienstag haben 15.814 Menschen eine Schutzimpfung erhalten, davon waren 6.909 Erststiche.

Ein genauerer Blick auf die Vollimmunisierungsraten nach Altersgruppen zeigt: Bei den Zwölf- bis 24-Jährigen sind 46,8 Prozent vollimmunisiert, in der Altersgruppe 25 bis 34 Jahre beträgt die Rate 57,6 Prozent und bei den 35- bis 44-Jährigen 63,5 Prozent. 68,4 Prozent der Personen zwischen 45 und 54 Jahren sind komplett gegen Covid-19 geschützt, 77,4 Prozent in der Gruppe 55 bis 64. Die 65- bis 74-Jährigen weisen eine Vollimmunisierungsquote von 82,9 Prozent auf, die 75- bis 84-Jährigen 87,9 Prozent und die Gruppe 85plus 88 Prozent.

Am höchsten ist die Durchimpfungsrate (Vollimmunisierte) im Burgenland mit 67,6 Prozent. In Niederösterreich sind 62,8 Prozent der Bevölkerung geimpft, in der Steiermark 60,7 Prozent. Nach Vorarlberg (59,1), Wien (58,7), Tirol (58,4), Kärnten (56,4) und Salzburg (56,3) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit einer Durchimpfungsrate von 55,2 Prozent.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 29

Kärnten: 50

Niederösterreich: 325

Oberösterreich: 526

Salzburg: 157

Steiermark: 178

Tirol: 111

Vorarlberg: 60

Wien: 586

(Quelle: APA)