Zahl der Coronavirus-Erkrankten steigt stetig

"Die Situation hat sich verschärft, insbesondere im Iran, auch in Südkorea und in einigen Regionen Italiens."

Keine Direktflüge nach Iran, Südkorea, Mailand, Bologna

Deshalb wird es zunächst keine Direktflüge mehr in den Iran, nach Südkorea und zu den norditalienischen Flughäfen Mailand und Bologna geben. Weiters wurden auch punktuelle Gesundheitschecks an den österreichisch-italienischen Grenzübergängen verfügt, wie Kurz bei einer Pressekonferenz ankündigte.

Einreisende werden auf Coronavirus getestet

Außerdem werden von Drittstaatsangehörigen, die aus bestimmten Gegenden Chinas, aus dem Iran und Südkorea einreisen wollen, Atteste von Ärzten verlangt, die bestätigen, dass der Betreffende keine Infektion mit dem Coronavirus hat, erläuterte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Die Maßnahmen treten mit kommender Woche in Kraft, ergänzte Kurz. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) betonte die enge Kooperation zwischen Gesundheitsbehörden und der Polizei, die die Aufgabe habe, die Behörden bei den Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus zu unterstützen.

Anschober, der am Freitag beim Gesundheitsministerrat der EU in Brüssel war, sprach von einer "schwierigen Situation, dass die Zahlen in Südkorea und Iran eine drastische Steigerung erfahren, und auch in der Lombardei sehr ernst zu nehmende Zunahmen zu verzeichnen sind". Weltweit gebe es mittlerweile 101.000 bestätigte Fälle und man gehe von einer erheblichen Dunkelziffer aus.

Erste OP-Termine bei AUVA abgesagt

Die AUVA hat am Freitag auf die gestiegenen Infektionen mit dem Coronavirus und damit verbundener Engpässe im Spitalsbereich reagiert und erste Operationstermine, bei denen keine Dringlichkeit gegeben ist, wurden abgesagt. Betroffen sind AUVA-Spitäler im gesamten Bundesgebiet, erklärte eine Sprecherin auf APA-Anfrage. "Selbstverständlich wird es in Österreich immer und sofort Akut-Operationen, die medizinisch notwendig sind, geben", betonte Anschober. Für jeden Akutfall seien "die Kapazitäten da". Bei dieser Ankündigung der AUVA gehe es darum, "ressourcenschonend zu arbeiten". "Wir werden das am Montag noch mal besprechen und da für Klarheit sorgen", konstatierte der Gesundheitsminister.

Zwei Männer und eine Frau in Tirol erkrankt

Drei weitere Personen - darunter zwei Männer und eine Frau - sind am Freitag in Tirol positiv auf das Coronavirus getestet worden. Alle drei Personen stammen höchstwahrscheinlich aus Norwegen und hatten untereinander engen Kontakt, teilte das Land in einer Aussendung mit. Die Erkrankten sind 23 und 24 Jahre alt. Zwei von ihnen wurden in Innsbruck und einer im Bezirk Innsbruck-Land positiv getestet.

Alle drei gaben an, in den vergangenen Tagen engen Kontakt zu weiteren Norwegern gehabt zu haben, die in Norwegen positiv auf Corona getestet worden waren. "Der Krankheitsverlauf ist auch hier bei allen drei Personen sehr mild", erklärte Anita Luckner-Hornischer von der Landessanitätsdirektion. Die drei werden zur weiteren Behandlung auf die Virologie in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Drei neue Fälle in Oberösterreich

In Oberösterreich sind drei weitere Fälle einer Corona-Infektion bestätigt worden. Die Betroffenen - ein Mann und ein Ehepaar aus Leonding (Bezirk Linz-Land) - waren in der selben Reisebusgruppe wie ein erkrankter Mühlviertler, der Donnerstagabend als erster in Oberösterreich positiv getestet worden war, teilte das Land mit. Mittlerweile hat die ÖBB die Nachtzüge nach Oberitalien eingestellt.

Der 80-jährige Mühlviertler war vom 23. bis 29. Februar mit einem Reisebus in Südtirol auf Skiurlaub. Die drei neuen Fälle waren laut Gesundheitsreferentin LHStv. Christine Haberlander (ÖVP) und Landessanitätsdirektor Georg Palmisano in der selben Reisegruppe. Alle vier bleiben vorerst in häuslicher Quarantäne.

Im Bus befanden sich rund 50 Passagiere, die nun identifiziert werden müssen. Die Kontaktpersonensuche sei unmittelbar aufgenommen worden, hieß es in einer Presseaussendung. Der auf diese Weise identifizierte Personenkreis werde von der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land informiert und gegebenenfalls Absonderungen unterzogen.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus stellen die ÖBB ihre Nachtzugverbindungen nach Oberitalien ein. Betroffen davon ist der ÖBB Nightjet nach Mailand und jener nach Venedig. Aufgrund der verschärften Reisewarnungen für die Regionen Lombardei und Venetien werden darüber hinaus ab Samstag keine ÖBB-Zugbegleiter sowie im Auftrag der ÖBB tätiges Catering-Personal mehr in diese italienischen Regionen fahren, so ÖBB-Kommunikationschef Sven Pusswald in einer Aussendung am späten Samstagabend. Ebenso eingestellt werde die InterCity-Busverbindung von Klagenfurt/Villach nach Venedig.

(Quelle: APA)