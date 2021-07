"Die Kritik letztes Jahr war von allen Seiten positiv", so die Moderatorin, die die Sendung nach dem Tod von Schöpferin Elisabeth T. Spira übernommen hatte. Diese hatte das Format ins TV gebracht und damit eine österreichische Institution geschaffen.

Montag 20.15 Uhr

Neun Folgen werden montags um 20.15 Uhr ausgestrahlt, die zehnte, in der Bilanz gezogen wird, läuft nach einer Pause am 27. Oktober. Wie gewohnt stehen in der ersten Folge, die am Montagabend vor Journalisten präsentiert wurde, Persönlichkeiten aus ganz Österreich vor der Kamera. Da ist Susanna aus Wien, die Horrorfilme liebt und gerne Leichenbestatterin geworden wäre ("Ich bin aber in frühen Jahren in die Wurstabteilung gekommen"), Pensionist und FKK-Anhänger Charly aus der Steiermark, dessen große Liebe jung gestorben ist und Rauchfangkehrer Guido aus Oberösterreich, dessen erste Frau fremdgegangen ist.

Sendung mit Kultstatus

Die Schnitte sind etwas schneller als zu Zeiten Spiras, eine gelungene Musikauswahl - bei Gewichtheber Guido läuft "Wild Thing" - zeichnet die Sendung aus. Viele Lieder wählt Horowitz auch selbst und achtet dabei darauf, dass jede Textzeile zum Bild passt. Wie gewohnt entdeckt die Kamera stets die Eigenheiten jedes Wohn- und Schlafzimmers - vom Bernstein-Sorgenpüppchen bis zu den liebevollen Nachrichten des kleinen Sohnes.

"Liebesg'schichten" aus allen Bundesländern

ORF 2 wolle alle Bereiche des Publikumsinteresses und des Lebens abbilden, erzählte Channelmanager Alexander Hofer. "Es gibt aus allen Bundesländern diverse, feine Kandidatinnen und Kandidatinnen", so auch Programmdirektorin Kathrin Zechner. Viele Gesellschaftsschichten und sexuelle Identitäten sollten dabei sein, so gibt es in der Staffel auch drei homosexuelle Männer und einen Transmann. Um ihnen die Nervosität zu nehmen, begegnete Horowitz den Protagonisten mit Humor: "Ich glaube, die Menschen spüren, dass ich es gut mit ihnen meine." Auch bleibe sie mit ihnen auf einer Augenhöhe und bewerte nicht. Im letzten Jahr habe das gut funktioniert - 15 Menschen fanden durch die Sendung einen Partner.

(Quelle: APA)