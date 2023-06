Die Kameradschaft Wals hat zwei Weltkriege miterlebt, sich um Veteranen gekümmert und immer wieder gegen das Vergessen der Kriege appelliert. Zusammen mit anderen Bünden und Vereinen, mit Musik sowie einem Gottesdienst wird nun das 150-jährige Bestehen des Vereins gefeiert. Die von Krieg und Wiederaufbau geprägte, reiche Geschichte sowie das Gefallenengedenken stehen nach wie vor im Vordergrund der Kameradschaft.

Geschichte der Kameradschaft Wals

Was heute unter dem Namen der „Kameradschaft Wals“ bekannt ist, startete 1873 als Veteranenverein mit dem Namen „Veteranenverein der Gemeinde Siezenheim“. Der Österreichische Kameradschaftsbund, in welchen die der Verein eingebunden ist, hat seinen Ursprung in Veteranenvereinen. Solche bildeten sich zunächst, um ausgedienten Soldaten in Zeiten ohne Sozialstaat Unterstützung zu bieten, ihnen dabei zu helfen, sich im zivilen Leben zurechtzufinden. Dieser Rolle blieb die Kameradschaft Wals bis zum Ableben ihres letzten Veteranen vor zwei Jahren treu. „Die Hilfe, die Veteranenvereine den Soldaten boten, hatte auch sozialen Charakter, man sollte sich problemlos über das austauschen können, was man im Krieg erlebt hat. Dass das Bedürfnis dafür da war, hat man vor allem in den 50-er Jahren bemerkt“, so Gerd Seidl, Fähnrich und Chronist der Kameradschaft im SALZBURG24-Interview.

Die zentralen Aufgaben des Vereins wurden nach der Gründung immer mehr ausgebaut. Nach mehrfacher Namensänderung und der Trennung zwischen Walsern und Siezenheimern erstreckten sich vor dem ersten Weltkrieg im Jahre 1914 die Aufgaben des Vereins von Unterstützung der Mitglieder im Krankheits- oder Sterbefall bis hin zu Straßen- und Bahnbewachung. Nach dem ersten Weltkrieg wurde das gleichnamige Kriegerdenkmal am Walser Friedhof eingeweiht.

Die Kaiserfahne

Ein ganz besonderes Schmuckstück der Kameradschaft ist die Gründungsfahne des Vereins. Die erste Fahne wurde 1875 unter dem Protektorat von Erzherzog Ludwig Viktor, Bruder des Kaiser Franz Joseph I. und Schloßherr von Kleßheim geweiht. Aufgrund des hochrangigen Protektorats und der Kulisse war die Fahnenweihung eine äußerst prominente Angelegenheit, wie Seidl erklärt. So war etwa Baronin Berta von Wimpffen, die Ehefrau des Oberhofmeisters von Schloß Kleßheim, die erste Fahnenpatin. Außerdem waren 17 österreichische, sechs bayrische Vereine und vier Musikkapellen beim Kirchgang an diesem Tag anwesend. Ganz sicher ist man sich über das genaue Datum nicht, aber ein Ausschnitt aus dem Salzburger Volksblatt, der am 14. September 1875 über das Ereignis berichtete, legt nahe, dass sich das Fest am 8. September 1875 stattgefunden hatte.

Das Highlight des Festes, die reich bestückte Gründungsfahne – auch Kaiserfahne genannt – besteht auf einer Seite aus weißen Fahnenrips, welches mit einem schwarzen diagonalen Kreuz, ebenfalls aus Fahnenrips gefertigt, übernäht ist. Auf dem Kreuz befindet sich auf den vier Enden jeweils eine rote Banderole mit der Schriftenreihe „Gott erhalte unseren Kaiser“. Den Namen „Kaiserfahne“ bekam die Gründungsfahne durch ein auf Leinen gemaltes Abbild des Kaisers Franz Joseph I. in der Kreuzmitte. Das Kaiserabbild selbst wurde erst 1905 Bestandteil der Fahne. Seitdem musste es jedoch restauriert werden, um es erhalten zu können. Das Original befindet sich noch im Besitz der Kameradschaft. Auch auf der Rückseite der Fahne ist mithilfe aufgenähter weißer Quadrate auf schwarzem Fahnenripsgrund ein Kreuz zu erkennen, in dessen Mitte sich ein schwarzer Kreis befindet. Die Rückseite ist wie die Vorderseite reich verziert und in der Mitte des Kreises findet sich das Monogramm des Kaisers aufgestickt. Seidl betont, dass die Zeiten der Gründung im Zeichen des Patriotismus standen: „Natürlich war Patriotismus wichtig, vor allem in Kaiserzeiten. Das hat sich mittlerweile geändert. Es spielt schon eine wichtige Rolle, aber man kann es nicht mit Kriegs- und Nachkriegszeiten vergleichen.“

Die Kameradschaft im 21. Jahrhundert

Der Kameradschaftsbund rückt jährlich an kirchlichen sowie weltlichen Veranstaltungen aus. Zu den kirchlichen zählen beispielsweise Fronleichnam und Erntedank. Angelobungen, Dorffest und Gemeindeveranstaltungen sowie Gemeinde- und Bezirksmeisterschaften stellen weltliche Ereignisse dar. Auch bei Begräbnissen und Verabschiedungen wird zur letzten Ehre der Mitglieder ausgerückt.

Zentrales Anliegen der Kameradschaft sei immer noch, sich einerseits um das Gefallenengedanken einzusetzen und andererseits, als Friedensstifter zu fungieren: „Durch unsere Veteranen wie auch gefallene Kameraden wissen wir, wie schrecklich die Kriege für die Soldaten waren. Das darf man nicht vergessen. Wir wollen also daran erinnern, indem wir die Gefallenen ehren, aber gleichzeitig auch den Frieden feiern“, erklärt Seidl.

Das Jubiläum

Zwischen dem 16. und 18. Juni feiert die Kameradschaft Wals ihr 150-jähriges Jubiläum. Ein ganzes Wochenende lang finden die Festlichkeiten statt.

Zum Auftakt am Freitag geht es um 18 Uhr mit dem Abmarsch der örtlichen Vereine vom Festzelt zum Kirchplatz los. Anschließend gibt es ein Jubiläumskonzert und schließlich wird das Fest um 20 Uhr offiziell mit einer Ansprache von Obmann Manfred Neumaier und einem Bieranstich durch Bürgermeister Joachim Maislinger offiziell eröffnet. Den Rest des Abends ist das Bläserensemble „Brassaranka“ für die Unterhaltung der Gäste zuständig.

Am Samstag geht es weiter mit dem Empfang der Gastvereine um 17 Uhr. Darauf folgt um 18.30 Uhr der Abmarsch zur Heldenehrung mit Kranzniederlegung, Festansprachen und Überreichung der Erinnerungsbänder. Nach dem Rückmarsch zum Bierzelt sorgt die Musikkapelle Köstendorf für gute Stimmung.

Auch der Sonntag startet mit einem Empfang der Gastvereine um 8 Uhr. Der Abmarsch zum Kirchplatz wird gefolgt von einem Festgottesdienst um 10 Uhr. Nach weiteren Festansprachen und Überreichung der Erinnerungsbänder geht es wieder zurück zum Bierzelt, wo ein Kameradschaftliches Zusammensein 11 Uhr mit einem mit den Musikkapellen Wals und Siezenheim das Ende der Jubiläumsfeier bildet.

(Quelle: SALZBURG24)