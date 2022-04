Mehr als 100 Ukrainer:innen haben bereits eine Arbeitsbewilligung erhalten. In einem Online-Pressegespräch informierten heute Landespolizeidirektor Bernhard Rausch und der Vertriebenen-Koordinator des Landes, Reinhold Mayer, über die aktuelle Situation für Vertriebene aus der Ukraine im Bundesland Salzburg: Dabei wurde auch die Erfordernis einer fristgerechten polizeilichen Erfassung, um unkomplizierte behördliche Verfahren und die weiteren Schritte gewährleisten zu können, thematisiert.

Land Salzburg/Melanie Hutter Vertriebenen-koordinator des Landes, Reinhold Mayer (links) und Landespolizeidirektor Bernhard Rausch bei einem Online-Pressegespräch am Donnerstag.

Mayer: „Äußerst große Hilfsbereitschaft“

„Es ist allgemein weiterhin eine bewundernswert positive Einstellung in der Zivilgesellschaft und den staatlichen Einrichtungen zu beobachten. Ein großer Dank geht speziell an den Bildungsbereich“, so Reinhold Mayer in einer Aussendung. Rund 400 Kinder im Pflichtschulalter würden sich aktuell in Salzburg aufhalten. Vier reine Sprachförderklassen, in denen Russisch und Ukrainisch gesprochen wird, seien eingerichtet worden. In kleineren Strukturen sollen die Kinder in normale Deutschfördergruppen eingegliedert werden.

Rascher Zugang zum Arbeitsmarkt

„Es ist zuletzt auch gelungen, dass es dank einer vom AMS erwirkten Pauschalermächtigung vom Antrag bis zur Arbeitsbewilligung nur rund eine Woche vergeht. 109 Bewilligungen davon wurden bereits ausgestellt, das ist eine sehr große Zahl in kurzer Zeit. Eine ähnliche Zahl ist bereits vorgemerkt. Voraussetzung dafür ist allerdings ein vorliegender Vertriebenenausweis“, informiert Mayer.

Rausch für rasche polizeilich Erfassung

„Wer nicht nur weiterreist, sondern dauerhaft – auch kurzfristig – in Salzburg bleiben will, ist dringend aufgerufen, sich innerhalb von drei Monaten polizeilich erfassen zu lassen. Es können sonst behördliche Probleme entstehen, da ein Aufenthalt darüber hinaus ohne polizeiliche Erfassung als unrechtmäßig gilt“, teilt Bernhard Rausch mit. Die meisten Vertriebenen würden rasch zum Ankunftszentrum in der Messe kommen, dort gäbe es die größten Kapazitäten zur Erfassung sowie umfassende Beratung. Weitere Möglichkeiten gibt es in St. Johann im Pongau, Zell am See (Pinzgau) und Tamsweg (Lungau). „Dazu sind wir auch mit mobilen Teams im Einsatz, insbesondere für vulnerable Personengruppen“, so der Landespolizeidirektor.

Zustellung des Vertriebenenausweises

In diesem Zusammenhang wird seitens der Polizei auch darauf hingewiesen, dass jedenfalls auch eine Meldeadresse mitzuteilen ist, an die der Vertriebenenausweis zugestellt werden kann. Und: Eine fehlende Beschriftung an der Türklingel kann ein banaler Grund werden, warum ein Ausweis nicht ankommt, womit der Zustellprozess unterbrochen und verzögert werden kann. Darum gelte es auch auf diesen Aspekt zu achten.

(Quelle: SALZBURG24)