Den Anfang in der dreistufigen Wiederaufnahme des Unterrichts an Salzburgs Schulen machten am 4. Mai 4.643 Maturanten und Schüler in Abschlussklassen. Jetzt folgt mit den Volksschulen, den Neuen Mittelschulen, den AHS-Unterstufen und den Sonderschulen der Großteil der Salzburger Schüler. Den Abschluss machen die Polytechnischen Schulen und die verbleibenden Oberstufen nach Pfingsten am 3. Juni.

Aufteilung in zwei Gruppen

"Mehr als 92 Prozent der Schulen sind der Empfehlung des Landes gefolgt, den Unterricht im ‚Reißverschlusssystem‘ tagesweise abwechselnd in zwei Gruppen abzuhalten", so Landesrätin Maria Hutter (ÖVP) in einer Aussendung am Freitag. Die restlichen Standorte, zum Beispiel Internatsschulen, haben aufgrund der örtlichen und pädagogischen Gegebenheiten ein anderes System gewählt. Damit ist sichergestellt, dass der nötige Abstand in den Schulen im Unterricht eingehalten wird, da so nur jeweils die Hälfte der Schüler anwesend ist.

Betreuung durchgehend gesichert

An den Hausübungstagen vertiefen die Kinder das Gelernte zu Hause. Wenn Betreuung nötig ist, wird diese auch an Hausübungstagen in der Schule möglich sein. „Das ist wichtig für Eltern, die an diesen Tagen keine Möglichkeit haben, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Diese Schüler werden den Schultag getrennt von den Gruppen mit Unterricht verbringen. So kann die nötige ‚Verdünnung‘ eingehalten werden“, sagt die Bildungslandesrätin.

Land Salzburg/Albert Leis Im Schulbetrieb gelten besondere Hygieneregeln.

Strenge Hygienemaßnahmen an Salzburgs Schulen

Neben der „Verdünnung“ wird auch auf strenge Hygienemaßnahmen ein Hauptaugenmerk gelegt. Am Schulweg und in den Gängen müssen Schüler und Lehrer Mund-Nasenschutzmasken tragen. An allen Standorten sind genügend Seifen und Desinfektionsmittel vorhanden. Zusätzlich werden die Schulgebäude täglich geputzt und vielbeanspruchte Flächen desinfiziert. Während des Unterrichts werden die Räume regelmäßig gelüftet.

