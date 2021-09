Abfahrten Kuchl und Golling am Wochenende gesperrt

Aber es werden auch noch einige Urlauber, die nicht an die Schulferien gebunden sind oder die letzten Ferientage nutzen, Richtung Adria unterwegs sein.

Staugefahr auf Autobahnen

Hauptbelastet werden nach Einschätzung des ÖAMTC auch diesmal wieder folgende Strecken sein:

Verbindung Karawankentunnel - Walserberg über Karawanken Autobahn (A11)

Tauern Autobahn (A10)

West Autobahn (A1)

Staugefahr speziell in Salzburg auf der Tauern Autobahn (A10) vor den Tunnelbereichen und im Bereich Salzburg/Süd -Walserberg

Brenner Autobahn (A13/A22) in Nord- und Südtirol

Fernpass-Strecke (B179) zwischen dem Inntal und Füssen

Pyhrn Autobahn (A9), Staugefahr im Bereich Mautstelle Bosruck

Innkreis Autobahn (A8)

Süd Autobahn (A2) im Nahbereich von Wien

Ost Autobahn (A4), Staugefahr speziell im Baustellenbereich Bruck an der Leitha – Fischamend

Grenzübergänge

An diesen Grenzen wird es wieder zu teils langen Wartezeiten kommen:

Slowenien / Österreich: Karawankentunnel (A11) und Spielfeld (A9)

Ungarn / Österreich: Nickelsdorf (A4)

Österreich / Deutschland: Suben (A8), Walserberg (A1), Kufstein/Kiefersfelden (A12)

Abfahrtssperren in Salzburg

Wie das Land Salzburg in einer Aussendung mitteilt, bleiben die Abfahrten Kuchl (Tennengau) in Richtung Süden und Golling (Tennengau) in Richtung Norden aus diesem Grund dieses Wochenende komplett gesperrt. Sämtliche Auffahrten und die Abfahrt Golling in Richtung Süden bleiben offen. Die Autobahnabfahrt Golling in Fahrtrichtung Villach bleibt offen. „Da diese Abfahrt nach dem Ortskern von Golling liegt, haben wir uns in Absprache mit den Bürgermeistern der angrenzenden Gemeinden entschieden, diese offen zu lassen. Außerdem rechnen wir dieses Wochenende mit einem viel stärkeren Rückreiseverkehr in Richtung Norden“, sagt Stefan Schnöll (ÖVP). Anreisende in das Lammertal von Süden kommend wird empfohlen, die Abfahrt Pass Lueg zu verwenden. Bei der Baustelle auf der Landesstraße am Pass Lueg wird am Wochenende die Ampelregelung ausgesetzt.

Für Einsatzkräfte frei

In den vergangenen Wochen führte der zähe Verkehr auch zu Behinderungen für Einsatzkräfte. „Wir hatten nun oft die Situation, dass Einsatzkräfte nicht mehr durch die Orte durchgekommen sind. Das kann es nicht sein. Alle Abfahrten bleiben für die Blaulichtorganisationen selbstverständlich offen. Auch auf den Landesstraßen soll ein problemloses Fortkommen für alle Einsatzkräfte aufgrund der beiden Sperren garantiert sein“, so der Verkehrslandesrat.

Groß angelegte Kontrollen

Die Polizei und der private Sicherheitsdienst werden auch am Wochenende an den restlichen Abfahrtssperren wieder groß angelegte Kontrollen durchführen. „Der Reiseverkehr hat so massiv zugenommen, dass wir mit unseren bisherigen Mitteln nicht ausreichend alle Abfahrten entlang der Salzburger Autobahnen schützen können. Wir werden daher diese Woche wieder gezielt die Brennpunkte kontrollieren, um die Anrainer vom Umgehungsverkehr so gut wie möglich zu schützen“, sagt Schnöll.

DTM in Spielberg

In der Steiermark gibt es an diesem Wochenende wieder eine Motorsportveranstaltung, die DTM ist auf dem Red Bull Ring in Spielberg zu Gast. Im Murtal, speziell auf der S36 und den direkten Zufahrten zum Red Bull Ring, ist daher zeitweise mit verstärktem Verkehr zu rechnen.

(Quelle: APA/SALZBURG24)