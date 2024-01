Badr Mohammed Abdallah, a twenty-seven-year-old student, has spent nearly three years in prison for a crime he did not commit. We ask for Badr’s release so that he may rejoin his Austrian wife, his two-year old daughter, and all his loved ones that miss him dearly. In the summer of 2013, when Badr was seventeen years old, he was preparing to begin his first semester at University. He went to the Faggala neighborhood to buy textbooks, but what should have been a casual errand quickly became a nightmare. All around Badr, protestors swarmed the streets and violently clashed with the police. Badr tried to escape the chaos of what became known as the Ramses Protests. He went to the Metro, but the station was closed. People were shouting to seek refuge in the Al Fath Mosque nearby, so Badr and many others ran inside. The police arrested everyone inside, including Badr, although he did not participate in the protests. He spent the next three months in prison, and then was released because he was still a minor. Four years later, in 2017, a court charged Badr, in absentia, for crimes associated with the Ramses Protests. Badr was unaware of these charges, and continued to live his life normally for the next three years. In May 2020, while enjoying Iftar dinner with his family and pregnant wife, security forces arrested Badr based on the 2017 charges. For the next two years and eight months, Badr was held in pretrial detention. On January 12, 2023, he was sentenced to five years in prison. Badr’s wife, Elena, has tried to prove his innocence since the day he was taken from her arms. His young daughter, Amina, has never met Badr outside prison, and needs her father. Badr has suffered immensely for crimes he did not commit. We kindly ask for Badr’s freedom so that this ordeal may end. بدر محمد عبد الله، طالب يبلغ من العمر 27 عامًا، قضى ما يقرب من ثلاث سنوات في السجن بسبب جريمة لم يرتكبها، نطالب بالإفراج عن بدر لينضم إلى زوجته النمساوية وابنته البالغة من العمر عامين وجميع أحبائه الذين يشتاقون إليه بشدة. في صيف 2013، عندما كان بدر في السابعة عشرة من عمره، كان يستعد لبدء فصله الدراسي الأول في الجامعة. توجه إلى حي الفجالة في منطقة رمسيس، لشراء كتب دراسية، لكن ما كان ينبغي أن تكون مهمة عارضة سرعان ما تحولت إلى كابوس. اجتاح المتظاهرون المحيطون ببدر الشوارع واشتبكوا مع الشرطة، بينما كان المراهق الشاب يحاول الهروب من منطقة الاشتباكات، في الواقعة التي سميت بـ"أحداث رمسيس". ذهب إلى المترو، لكن المحطة كانت مغلقة. بدأ المحيطون يهتفون طلبا للاحتماء في مسجد الفتح القريب، فركض بدر وآخرون كثيرون إلى الداخل، قبل أن تلقي الشرطة القبض على الجميع، بمن فيهم بدر، رغم عدم مشاركته في الاحتجاجات، أمضى الأشهر الثلاثة التالية في السجن، ثم أطلق سراحه لأنه كان ما يزال قاصرًا. بعد 4 سنوات، وتحديدا في عام 2017، وجهت محكمة اتهامات غيابية إلى بدر، على ذمة القضية 4163/2013، بارتكاب جرائم مرتبطة بـ"أحداث رمسيس"، لكنه لم يكن على علم بهذه الاتهامات، واستمر في عيش حياته بشكل طبيعي خلال السنوات الثلاث التالية. وفي مايو 2020، بينما كان يستمتع بوجبة الإفطار خلال شهر رمضان مع أسرته وزوجته الحامل، ألقت قوات الأمن القبض عليه، بناءً على الاتهامات في القضية المحكوم فيها في عام 2017. وعلى مدار العامين والأشهر الثمانية التالية، تم حبس بدر على ذمة المحاكمة، وفي 12 يناير 2023 حكم عليه بالحبس 5 سنوات. حاولت إيلينا، زوجة بدر، إثبات براءته منذ اليوم الذي أخذه من بين ذراعيها، بينما لم تلتقيه طفلته الصغيرة "أمينة" قط خارج السجن، بينما هي في أشد الحاجة لوالدها. عانى بدر معاناة شديدة بسبب جرائم لم يرتكبها. نطلب الحرية لبدر حتى تنتهي هذه المحنة. #freebadr #الحرية_لبدر #الحرية_لبدر_محمد #FreeThemAll AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman for the Egyptian Presidency Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية Tarek Elawady محمد انور السادات - Mohamed Anwar El Sadat Österreichisches Außenministerium المجلـس القومـى لحقـوق الإنسـان